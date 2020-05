Das Volk, der ewige Verfassungsfeind

Die Leute werden das meistens dann, wenn man für die Internationalen Beziehungen zu blöd, aber für die Vergleichende Regierungslehre zu faul ist und die Sprachkompetenz nicht für das Erlernen des Jargons irgendeiner postmodernen Akademikernische ausreicht.

Darunter leidet der Verfassungsschutz, der sich schwertut darzulegen, warum wir hier die freiheitliche demokratisch Grundordnung gefährden. Um dieser Würdelosigkeit einer wichtigen Institution unseres Staates abzuhelfen, habe ich mir selbst die Mühe gemacht diesen Nachweis zu führen.

Es war gar nicht schwierig und ich möchte darauf hinweisen, daß es mir ohne weiteres gelungen ist, nicht bloße „Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ zu finden, sondern die unzweideutige Verfassungsfeindlichkeit des Instituts für Staatspolitik zu belegen.

-- -- --

Wie aus den allermeisten Veröffentlichungen des Instituts für Staatspolitik hervorgeht, sieht diese Organisation im, wenn auch von verschiedenen Angehörigen und Mitarbeitern teilweise unterschiedlich ausgelegten Begriff des deutschen Volkes, die unverhandelbare Grundlage politischer Herrschaftslegitimation auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Sofern das Volk nicht als Summe der stimmberechtigten Staatsbürger aufgefaßt wird, kann dies allein bereits ausreichen, einer grundgesetzkonform an die Macht gelangten Regierung die Legitimität abzusprechen.

Das Volk ist weder eine Norm, noch ein Wert, sondern eine Erscheinung geschichtlicher Kontinuität. Es steht somit außerhalb der Normen und Werte unseres Grundgesetzes und wo es Quelle politischen Legitimation sein soll, wird der Schluß unvermeidbar, daß es darüber stünde.

Die prinzipielle Verfassungsfeindlichkeit des Volk beschränkt sich jedoch nicht darauf, daß es die Behauptung legitimiert, auch eine durch die verfassungsmäßig vorgeschriebene Parlamentsmehrheit gestützte Regierung könne gegen den Willen, oder doch zumindest gegen das Wohl des Volkes handeln.

Da das Volk eine geschichtliche Kontinuität ist, ist es seinem Wesen nach verfassungsfeindlich. Durch seine bloße Existenz relativiert es die Verfassung, weil das Volk bereits schon vor der Verfassung existierte und die Gefahr besteht, es könne auch nach dem Untergang der Verfassung noch vorhanden sein. Das Volk wäre auch dann noch Quelle politischer Legitimität, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigt und durch eine andere politische Ordnung ersetzt würde. Dies steht in fundamentalen Widerspruch zur Ewigkeitsklausel in Art. 79 (3) GG.*

Das Volk ist ebenso mit den Werten des Grundgesetzes, insbesondere der allgemeinen Menschenwürde unvereinbar. Da die in Form einer Tatsachenbehauptung, nicht einer Norm formulierte Garantie der Menschenwürde in Art. 1 (1) GG, welche ihrerseits durch Art. 79 (3) GG unveränderlich ist, überzeitliche Geltung beansprucht, ist die durch das deutsche Volk verkörperte geschichtliche Kontinuität zu Zeiten, in denen andere Werte der Menschenwürde übergeordnet waren, eine direkte Bedrohung dieses obersten Wertes unseres Grundgesetzes.

Aus einem durch Werte und Normen bestimmten Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland hat das Volk folglicherweise eliminiert und durch eine Summe durch Verwaltungsakt zu bestimmender Staatsbürgerschaftsinhaber ersetzt zu werden.

Der bisweilen von liberalkonservativer Seite vorgebrachte Einwand, daß es in Deutschland eine nationale und demokratische Tradition aus dem 19. Jahrhundert gäbe und das Volk deshalb Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sei, ist entschieden zu widersprechen. Der Irrtum ist nach dem vorher Gesagten leicht aufzuklären.

Im 19. Jahrhundert richtete sich die geschichtliche Kontinuität des Volkes nicht deshalb gegen die Monarchie, weil Monarchen sich nicht auf das Volk berufen konnten, sondern weil seit der französischen Revolution unabweisbar war, daß ein Volk auch nach dem Ende der Monarchie noch vorhanden sein würde. Deshalb bedeutete das Volk im 19. Jahrhundert die Möglichkeit zur Republik und deshalb ließen reaktionäre Regierungen die Nationalisten verfolgen. Das Volk ist der ewige Feind jeder gerade gültigen Verfassung.

Das Volk stellt nicht bloß die ewige Dauer einer verfassungsmäßigen Ordnung infrage. Dafür bedürfte es keines Volkes, dies tut bereits der bloße Verlauf der Zeit. Das Volk bedroht jedoch die überzeitliche Gültigkeit der Verfassung. Aus der Perspektive des Volkes betrachtet wird jede Verfassung, ihre Werte und selbst ihre weltanschaulichen Grundlagen unvermeidlich zum bloßen Teil einer längeren Geschichte von größerer Bedeutung relativiert.

Die Gesinnung des Volkes ist hierfür gleichgültig. Angenommen 100% der gegenwärtigen Angehörigen des deutschen Volkes stimmten sowohl dem Wortlaut des Grundgesetzes, als auch den darin ausgedrückten Werten zu.

Dies würde nichts an der Tatsache ändern, daß das deutsche Volk die Möglichkeit einer geschichtlichen Kontinuität jenseits des Grundgesetzes beinhaltet, solange ihm die Fortexistenz gestattet wird. Organisationen wie das Institut für Staatspolitik, die sich eine solche Fortexistenz des deutschen Volkes zum Ziel gesetzt haben, sind daher mit allen Mitteln einer wehrhaften Demokratie zu bekämpfen.

-- -- --

Diesen Text habe ich vorrangig deswegen verfaßt, weil das meiste, was ich von den Propagandisten des gegenwärtigen Zustandes unseres Volkes lesen muß, meine Intelligenz beleidigt und es mich daher seit längerem reizt herauszufinden, ob ich das nicht besser könnte.

Ich überlasse ihn dem Bundesamt für Verfassungsschutz aus Mitleid. Für eventuell nachfolgende Arbeiten müßte ich von Herrn Haldenwang jedoch ein Honorar verlangen. Ich denke, zwischen einem korrumpierten Beamten und einem zynischen Intellektuellen werden wir uns handelseinig werden.

* Anmerkung für die Kommentarespaltenkrieger: Art. 146 GG ist mit bekannt. Einige andere Artikel des Grundgesetzes, die mit dem oben vorgelegten Text schwer zu vereinbaren sein dürften ebenfalls.

Lassen Sie das aber bitte nicht den Verfassungsschutz wissen.