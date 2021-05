Der Beginn einer neuen Intifada?

RMH 15. Mai 2021 21:10

"Dass Netanjahu den gegenwärtigen Konflikt provoziert hat, ... will er einen grossen Aufstand der Palästinenser provozieren,"

Wie kommen Sie darauf, dass er der Anlass ist?

Dass es auf beiden Seiten Interessengruppen gibt, die von einem Konflikt profitieren, ist nachvollziehbar, nur scheint es zumindest bei den Gaza-Leuten so zu sein, dass deren Herrscher-Clique quasi davon lebt. Wenn man bedenkt, wie viel Geld regelmäßig von der EU, Deutschland und sonst wem dorthin gepumpt wird und am Ende leistet man sich davon tausende von Raketen, damit es ein paar durch den Iron Dome schaffen, gräbt Tunnel wie die Wühlmäuse, installiert ein Bakschisch-System, Schießt die Raketen am liebsten aus Gegenden ab, wo man weiß, dass der Gegenschlag auf die Stellung zivile Opfer fordern wird, lässt die Bevölkerung im Übrigen in Armut leben, an der dann selbstredend nur die Juden schuld sind, etc.

Von außen sieht es mithin schon so aus, dass es gerade in Gaza Leute gibt, die vom Konflikt noch viel mehr leben, als so eine Figur wie Netanjahu.

Im Übrigen hätte dem Artikel von J.S. ein strenger Lektor gut getan, Absätze, wie der, der mit "Alte weiße Männer ..." beginnt, hätte ich bspw. gestrichen.