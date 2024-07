Sommerpause bis zum 5. August – und ein Termin

Ab dem 6. August wird es mög­lich sein, sich für die 1. Som­mer­stu­di­en­ta­ge in Schnell­ro­da anzu­mel­den, Antai­os hat sie für den 20.–22. Sep­tem­ber geplant. Das The­ma: “Men­schen­park”, und zwar in all sei­nen Facet­ten, aus­ge­leuch­tet von sie­ben Refe­ren­ten. Bit­te mer­ken Sie sich den Ter­min vor, sofern Sie unter 35 sind undsoweiterundsofort.

Der Essay Regeln für den Men­schen­park von Peter Slo­ter­di­jk kann übri­gens hier erwor­ben und schon ein­mal stu­diert wer­den – ich set­ze ihn für die Teil­nah­me fast voraus.

So. Nun hof­fe ich, daß wir am 6. August wie­der von­ein­an­der lesen wer­den. Außer­dem hof­fe ich auf schö­ne Som­mer­bil­der und Ein­drü­cke, und mögen wir nicht von Alb­träu­men wie die­sem geplagt wer­den. Hof­fen wir also das Bes­te für alle Mit­bür­ger, auch für die pro­mi­nen­tes­ten. Und laßt uns das, was uns zusetzt, künst­le­risch bewäl­ti­gen, auf daß es von der Kunst­frei­heit gedeckt sei. Auf bald!