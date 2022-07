Salon und Herbstakademie – zwei Einladungen

Wir feiern in zwei Wochen zwar erst einmal unser Sommerfest mit 450 Gästen. Aber: Davor und danach findet jeweils eine weitere Veranstaltung statt.

Begin­nen wir mit dem kom­men­den Mon­tag: Die Staats­po­li­ti­schen Salons unse­res Insti­tuts sind nach län­ge­rer Pau­se wie­der mög­lich, im Juni gab unser Autor Dani­el Fiß mit einer Nach­le­se zum Bun­des­par­tei­tag der AfD den Auf­takt. Nun soll es am Mon­tag mit dem The­ma “Die Par­tei und ihr Vor­feld” weitergehen.

Refe­rent ist natür­lich Bene­dikt Kai­ser, Ver­fas­ser des gleich­nah­mi­gen Bänd­chens, das vor zwei Mona­ten in der Essay-Rei­he unse­res Ver­lags erschie­nen ist: Die Par­tei und ihr Vor­feld ist Band 81 der Rei­he Kapla­ken, 104 Sei­ten kos­ten 10 € (bestel­len kann man hier). Ich zitie­re aus dem Ein­la­dungs­schrei­ben Dr. Erik Leh­nerts, der in Ber­lin als Ver­an­stal­ter auf­tre­ten wird:

Die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land ist die zen­tra­le Wahl­par­tei des patrio­ti­schen Lagers. Um sie her­um exis­tiert eine viel­fäl­ti­ge Land­schaft ande­rer Akteu­re, die man als „Vor­feld“ zusam­men­fas­sen könn­te und die zum Groß­teil län­ger exis­tie­ren als die AfD. Im Gegen­satz zu den lin­ken und grü­nen Milieus, in denen eine kon­struk­ti­ve und eng­ma­schi­ge Koope­ra­ti­on zwi­schen „Par­tei“ und „Vor­feld“ exis­tiert, frem­delt die AfD oft mit ihrem Vorfeld. Wes­halb domi­nie­ren vie­ler­orts Distan­ze­ri­tis und Koope­ra­ti­ons­ver­wei­ge­rung statt Soli­da­ri­tät und Zusam­men­ar­beit? Wie müß­te eine effek­ti­ve und pro­fes­sio­nel­le Vor­ge­hens­wei­se aus­se­hen? Ist da noch was zu ret­ten? Die kom­men­den Zei­ten wer­den tur­bu­lent – es wäre ver­häng­nis­voll, wenn das patrio­ti­sche Lager die sich öff­nen­den Gele­gen­heits­fens­ter durch man­geln­de Poli­tik­fä­hig­keit ver­pas­sen wür­den. Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Bene­dikt Kai­ser hat daher Ideen zusam­men­ge­tra­gen, was sich ändern muss. Die­se stellt er in Ber­lin vor und zur Diskussion. Ich lade Sie hier­mit herz­lich zu unse­rem Staats­po­li­ti­schen Salon ein und hof­fe, daß Sie der Ein­la­dung zahl­reich folgen!

Machen Sie das! Der Staats­po­li­ti­sche Salon des IfS fin­det am Mon­tag, den 18. Juli 2022 in der “Staats­re­pa­ra­tur” (Jung­fern­stieg 4 B, 12207 Ber­lin), direkt nebem dem S‑Bahnhof Lich­ter­fel­de Ost, statt. Beginn ist um 19 Uhr, Ein­laß ab 18:30 Uhr. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist jedoch zwin­gend erfor­der­lich, bit­te erle­di­gen Sie das mit einer kur­zen Nach­richt an [email protected]. Sie erhal­ten eine Bestätigung.

– – –

Kom­men wir zur Herbst­aka­de­mie: Abon­nen­ten unse­rer Zeit­schrift wis­sen, daß wir das Okto­ber-Heft dem The­ma “Geo­po­li­tik” wid­men wer­den. Sol­chen Hef­ten geht meist eine Aka­de­mie zum sel­ben The­ma voraus.

Ich den­ke, daß ich die Aktua­li­tät des The­mas “Geo­po­li­tik” nicht her­aus­strei­chen muß. Wir wer­den grund­le­gend arbei­ten und dann den Ukrai­ne­kon­flikt beleuch­ten, der im seit Ende Febru­ar andau­ern­den Krieg eska­lier­te. Wir wer­den über die uni­po­la­re und eine denk­ba­re mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung spre­chen, über Groß­raum­kon­zep­tio­nen für Euro­pa eben­so wie über geo­stra­te­gi­sche Posi­tio­nie­run­gen in den Fra­gen Ener­gie­si­cher­heit und Rohstoffvorsorge.

Die Tagungs­fol­ge ver­öf­fent­li­chen wir auf­grund auf­ge­zwun­ge­ner Intrans­pa­renz ohne Nen­nung der Refe­ren­ten. Ich kann aber sagen: Sie ist hoch­ka­rä­tig besetzt, ver­blüf­fend aus­wär­tig, wenn ich von den Bord­kräf­ten abse­he, die zwei Vor­trä­ge über­neh­men wer­den (also Leh­nert und ich). So pla­nen wir mit den ver­bind­li­chen Zusagen:

Frei­tag, 2. September

Ein­füh­rung in das Thema

Geo­po­li­tik und poli­ti­sche Geo­gra­phie – ein his­to­ri­scher Abriß

Grund­la­gen geo­stra­te­gi­schen Denkens

Sams­tag, 3. September

Der Bal­kan als geo­po­li­ti­scher Raum

Groß­raum Europa

Die Euro­pa­re­so­lu­ti­on der AfD

Uni­po­la­re und mul­ti­po­la­re Weltordnung

Autoren­ge­spräch Carl Schmitt

Sonn­tag, 4. September

Vom Ukrai­ne­kon­flikt zum Ukrainekrieg

Ener­gie, Wirt­schaft, Umbau – eine Analyse

Wir tagen vom 2. bis 4. Sep­tem­ber in Schnell­ro­da. Beginn ist um 14.30 Uhr, anmel­den kön­nen sich wie immer 130 Gäs­te, die nicht älter als 35 Jah­re sind. Den Sonn­tag mit zwei Vor­trä­gen wer­den wir auch für älte­re Teil­neh­mer öff­nen – das ist gute Tra­di­ti­on seit Jah­ren. Anmel­dun­gen für die gesam­te Aka­de­mie und für den Sonn­tag­vor­mit­tag bit­te an [email protected] oder tele­fo­nisch unter 034632–904396.

Der Selbst­be­halt beträgt für die gesam­te Tagung 50 € für Hörer ohne Ein­kom­men, 100 € für Ver­die­ner. In die­sem Bei­trag sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und die Teil­nah­me an allen Ver­an­stal­tun­gen ent­hal­ten. Sonn­tags­hö­rer bezah­len 30 € für Vor­trä­ge und Mittagsbuffet.

Ich rate zu bal­di­ger, ver­bind­li­cher Anmel­dung, erfah­rungs­ge­mäß sind die Plät­ze bin­nen zwei­er Wochen ver­grif­fen.