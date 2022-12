Aus der Werkstatt: Akademie und Gaiser

Aber unse­re Teil­neh­mer ahnen, daß wir natür­lich nicht dabei ste­hen­blei­ben wer­den, den Erfolgs­weg der ers­ten eta­blier­ten Par­tei rechts der Mit­te nach­zu­zeich­nen und den maß­geb­li­chen Archi­tek­ten die­ses Pro­jekts auf die Schul­ter zu klopfen.

In der Tat: Dazu wird es nicht kom­men. Natür­lich wer­den wir den Wer­de­gang, das Poten­ti­al und den Cha­rak­ter der AfD ana­ly­sie­ren und die Fra­ge stel­len, ob sie gefähr­lich genug ist. Aber wir gehen in den Vor­trä­gen und Dis­kus­sio­nen selbst­ver­ständ­lich weit dar­über hin­aus und bear­bei­ten die mitt­ler­wei­le mehr als hun­dert­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on des deut­schen Par­la­men­ta­ris­mus. Das zeigt das Tagungs­pro­gramm, das wir – wie immer, seit der Staat gro­ße Augen macht – ohne die Namen der Refe­ren­ten veröffentlichen.

Frei­tag, 27. Januar Ein­füh­rung in das Thema

Rech­te Par­tei­en in der BRD und ihre Programme

Wer wählt die AfD?

Höhe- und Wen­de­punk­te der AfD Sams­tag, 28. Januar Par­tei und sozia­ler Mythos – wie gelingt eine kon­ser­va­ti­ve Revolution?

Kri­tik der Bürgerlichen

AfD und VS – Stra­te­gien gegen die Kriminalisierung

Klas­si­ker der Parteienkritik Sonn­tag, 29. Januar Eth­no­wahl und Staatsbürgerschaftsrecht

Ist die AfD gefähr­lich, und wenn ja: für wen?

Beru­higt? Gut. Aus der Tagungs­fol­ge geht her­vor, daß wir vom 27. bis zum 29. Janu­ar 2023 tagen, und zwar in Schnell­ro­da. Beginn ist am Frei­tag um 14.30 Uhr, die Anrei­se soll­te bis 14 Uhr bewäl­tigt sein. Abrei­se ist gegen 14 Uhr am Sonntag.

Anmel­den kön­nen sich wie immer bis zu 120 Teil­neh­mer, die nicht älter als 35 Jah­re sind. Den Sonn­tag mit zwei Vor­trä­gen wer­den wir (eben­falls Tra­di­ti­on seit Jah­ren) auch für älte­re Gäs­te öff­nen. Der Selbst­be­halt beträgt für die gesam­te Tagung 50 € für Hörer ohne Ein­kom­men, 100 € für Ver­die­ner. In die­sem Bei­trag sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und die Teil­nah­me an allen Ver­an­stal­tun­gen ent­hal­ten. Sonn­tags­hö­rer bezah­len 30 € für Vor­trä­ge und Mittagsbuffet.

Anmel­dun­gen für die gesam­te Aka­de­mie und für den Sonn­tag­vor­mit­tag bit­te an die angegebenen Kontaktadressen. Tele­fo­nisch ist die Anmel­dung ebenfalls möglich.

Wir emp­feh­len nun rasche Anmel­dung, die rest­li­chen Hörer­plät­ze dürf­ten bald ver­ge­ben sein.

Seit fast drei Jah­ren bie­ten Erik Leh­nert und ich lite­ra­ri­sche Bil­dung in Form von Gesprä­chen über Schrift­stel­ler an. Den Auf­takt mach­ten wir im März 2020 mit einer Sen­dung über Ernst Jün­ger, weil wir auf­grund der Maß­nah­men­pa­nik der Regie­rung eine Saal­ver­an­stal­tung in Dres­den nicht mehr durch­füh­ren durften.

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag spra­chen wir nun live über den “klei­nen Jün­ger”, über Fried­rich Georg Jün­ger also, des­sen Werk im Gegen­satz zu dem sei­nes gro­ßen Bru­ders deut­lich weni­ger bekannt und im Buch­han­del prä­sent ist. Allen­falls die öko­lo­gi­sche Urschrift Die Per­fek­ti­on der Tech­nik ist ab und an noch Gegen­stand der Aus­ein­an­der­set­zung – auf lin­ker Sei­te natür­lich ver­schwie­melt und halb­her­zig, denn Jün­gers Ansatz fehlt alles über­ge­ord­net eman­zi­pa­to­ri­sche und klas­sen­kämp­fe­ri­sche. Es ist eben ein skep­ti­sches Buch.

Erhält­lich von Fried­rich Georg Jün­ger ist neben dem oben ver­link­ten Werk nur wenig. Wir emp­feh­len in der Sen­dung sei­ne Erzäh­lun­gen, im Sam­mel­band Dal­ma­ti­ni­sche Nacht sind gute Stü­cke nach­ge­druckt. Auch Jün­gers Erin­ne­rungs­bän­de Grü­ne Zwei­ge (Kind­heit und Jugend bis zur schwe­ren Ver­wun­dung vor Lan­ge­marck) sowie Spie­gel der Jah­re (Stu­den­ten­zeit und Ber­lin bis zur Macht­über­nah­me durch die Natio­nal­so­zia­lis­ten) sei­en emp­foh­len, und aus­ge­rech­net das etwas ver­que­re, aber his­to­risch und bio­gra­phisch hoch­in­ter­es­san­te Mani­fest Auf­marsch des Natio­na­lis­mus ist in einem guten Fak­si­mi­le-Nach­druck verfügbar.

Über alle die­se Bücher spra­chen Leh­nert und ich natür­lich. Sehen Sie sich die Fol­ge an – FGJ ist der Beschäf­ti­gung wert.