Das war’s. Diesmal mit: Rosa Parks im Adventskalender …

zeitschnur 18. Dezember 2019 11:18

Es ist keine Frage, dass Kinder geschützt werden müssen, und dies in gewisser Weise stärker als Erwachsene, eben weil sie noch nicht die volle Reife haben und daher auch nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Sie sind weder geschäftsfähig noch strafmündig.

Jemand muss also, bis sie die Reife erreicht haben, für sie eintreten, bzw die Verantwortung tragen. Von der Mutter, wenn sie ein freier Mensch ist (und damit meine ich: geistig unabhängig), von ihr alleine erhält ein Kind von früh auf den Impuls zur Freiheit. Ohne sie wird es das nicht erhalten — man war daher immer bemüht drum, die Mutter von ihren Kindern zu entfremden oder die Mutter zu vermündeln und geistig abhängig zu machen (so gehört der radikale Feminismus eigentlich nur in ein uraltes patriarchalisches Programm!). Sie ist es auch, die von früh auf erkennt, was das Kind braucht, wohin es sich natürlicherweise ausstreckt und lenkt behutsam zum Guten. Gerade die Mutter steht für eine absolute Annahme ihres Kindes. Später tritt auch der Vater hinzu und wird die Frage nach einer Einfügung in größere soziale Zusammenhänge thematisieren, dies aber hoffentlich kritisch und in einer Fortsetzung des prinzipiell zur Unabhängigkeit des Geistes angelegten, jahrelangen Vorarbeit der Mutter. Beide versuchen, dem Kind die beste Entfaltung zukommen zu lassen, eine Entfaltung, die nicht in erster Linie der "sozialen Gemeinschaft", sondern dem Kind selbst entspricht. Alleine das ist bereits ein Schutzhandeln, denn wir finden ja nie ideale Verhältnisse vor und erleben, welch perversen Druck diese "soziale Gemeinschaft" lebenslang auf den einzelnen ausübt. In aller Regel müssen Eltern ihre Kinder gegen den Übergriff und die Gewalttätigkeit der "sozialen Gemeinschaft" schützen und nicht umgekehrt. Wir müssen unsere Kinder vor dem Staat schützen und vor all den schädlichen Einflüssen aus der "sozialen Gemeinschaft".

Wir wissen alle, dass dabei immer wieder unendlich viel schiefgehen kann und diese elterlichen Verantwortungtragenden wie alle, die irgendwie ein Machtamt erhalten, dasselbe missbrauchen können. Es gibt einfach auch böse Menschen, warum sollten sie, wenn sie Kinder haben, plötzlich gut sein?

Ist das aber der Regelfall?! Wenn man den Gesetzesentwurf liest, könnte man es ja fast denken, und das ist übelste, suggestive Propaganda, übelster Missbrauch weniger trauriger Fälle, um die Hoheit der Eltern über ihre Kinder auszuhebeln, obwohl sie es ist, die in GG Art6 garantiert ist.

Der übelste Missbrauch geschieht seit über 100 Jahren aber kaum in der Familie, sondern durch die "soziale Gemeinschaft", wie nun der Bezugsrahmen des Kindes für den Schutz seiner "Rechte" in der Gesetzesvorlage heißt.

Auch wenn es Väter gibt, die ihre Kinder sexuell missbrauchen: sie sind dennoch in der absoluten Minderheit. In aller Regel sind es immer noch die Eltern, die am ehesten echte Verantwortungsbereitschaft für ihre leiblichen Kinder aufbringen, eben weil es ihr Fleisch und Blut ist. Jeder, der Kinder hat weiß, wie sich das anfühlt: das eigene Kind ist immer etwas anderes. Aber vom eigenen Kind her kann man wesentlich besser verstehen, DASS auch alle anderen Kinder zu schützen wären und erfasst schnell und aufgrund eigener Erfahrung, was sie brauchen, wie es ihnen geht und was man ihnen Gutes tun kann - jedenfalls wenn man aufmerksam ist. Und man erfasst, wie groß das Unrecht ist, wenn man sich einmischt in die Belange fremder Familien. Das sind Kompetenzen, die man nur durch die Praxis erwirbt.

Der Gesetzentwurf klammert jedoch die Väter und Mütter vollständig aus. Sie kommen darin nicht vor. Die Kinder bringt heute wieder der Klapperstorch. Die "Kinderrechte", die natürlicherweise in der Familie aufgehoben sind und ansonsten durch die allgemeinen Menschenrechte im GG doch formuliert sind, sollen nun von der "sozialen Gemeinschaft" geschützt werden. Das heißt im Klartext: Kinder sollen nun auch massiv entgegen den Erziehungsabsichten der Eltern geframed werden, denn es wird in keiner Weise in Frage gestellt, wer oder was eigentlich diese "soziale Gemeinschaft" ist. Während man der Familie mit einem Grundmisstrauen gegenübertritt und die Gesetzeskeule schwingt, scheint man ein unbegrenztes Vertrauen in den Staat zu haben, als ob der immer gleich und fest und für immer und ewig Garant des Guten wäre. Und das nach einem Jahrhundert perversesten Staatsversagens, Staatsterrors und der Staatsübergriffigkeit (die freilich im Konzept „Staat“ prinzipiell schon als tödlicher Keim innewohnt). Nach Jahrzehnten islamischer Integrationsverweigerung sind natürlich viele Strunzdeutsche offen für solche Gesetzesentwürfe: sie glauben, nun würde endlich mal aufgeräumt mit den Zuständen, übersehen aber, dass es diese Gemeinschaft, in die man sich integrieren können müsste, so nicht mehr gibt. Die meisten, die so reden, haben keine Ahnung, wohinein sich solche Muslime eigentlich integrieren sollen. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass die Behörden sich ohne weiteres an diese islamischen Familien wagen, halte ich auch das für falsch: wer bewusst und mutwillig so viele Muslime ins Land hereinruft, muss auch akzeptieren, dass sie ihre Kinder vor dem - aus ihrer Sicht - unislamischen Geist abschotten. Dass "Ungläubige" ihnen wie die Hunde und als Diener das Geld hinterhertragen, ist aus ihrer Sicht eine Bestätigung der Richtigkeit der Voraussagen ihrer Religion. In Berlin hat sich aber ohnehin die Topelite der Strunzdeutschen versammelt, die denken nicht von hier bis um die Ecke (ich meine damit: Geist!), aber bauernschlau sind sie schon, solange es um ihren eigenen Bauch geht.

In der jetzigen Lage wirkt sich leider auch verheerend aus, dass in Deutschland ein Heer an Kinderlosen eine im Grunde zutiefst kinderfeindliche, übergriffige Mentalität in die "soziale Gemeinschaft" implementiert hat. Es sind in der Politik und in den Ämtern viel zu viele unterwegs, die keinerlei Ahnung haben, was es heißt, Kinder zu haben und mit ihnen zu leben und voll und ganz für sie verantwortlich zu sein nach dem Gesetz und noch wichtiger: vor dem Schöpfer. Es ist oft dieselbe Klientel, die sich "helfend" auf "Flüchtlinge" stürzt. Dass sie nun dirigistisch endlich die "Oberheit über die Kinderbetten" (Olaf Scholz schon vor Jahren!) durchsetzen, ist eine ethische und soziale Katastrophe. In den Ländern, in denen immer noch fast alle Kinder haben, kommt man mit solchen Gesetzesmätzchen wohl kaum so gut durch wie in Wahnland.