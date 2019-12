Weltende-Klima

zeitschnur 19. Dezember 2019 10:34

@ Marc_Aurel

Sehr guter Kommentar!

Ich muss immer an die Parole von der "Mauer in den Köpfen" denken. Damals gab es aber eine Mauer bzw es hatte jahrzehntelang eine gegeben, eine echte, unübersteigbare Mauer aus Steinen, und sie war auch in die Köpfe hineinmanipuliert worden, ebenfalls auf beiden Seiten jahrzehntelang.

Was man also jahrzehntelang in die Gehirne gestanzt hatte, warf man nun denselben armen Idioten nach einer plötzlichen, "überraschenden" Wende denen vor, die nicht so schnell mitkamen mit der neuen Situation:

IHR IHR habt ja eine Mauer in den Köpfen (Pfui, und das darf man nicht! Zeigefinger hoch.).

Wie ich diesen widerlichen Zynismus und Moralismus hasse, diese ausgekochte Bosheit, und der Strunzdeutsche schlägt sich natürlich an die Brust und schämt sich dafür, dass er eine Mauer in den Köpfen hat.

Ich habe aber dennoch den Eindruck, dass viele Deutsche aus dem Strunzkoma aufwachen. Denn diesmal gibt es nirgends eine steinerne Mauer. Es gibt nur die angebliche Klimaerwärmung, die aber nicht wirklich sichtbar und spürbar ist. Es gibt natürlich solche Wahnträger, die tatsächlich im Sommer, wenn sie nachts - wie schon immer - schwitzend in den Laken liegen, Panik bekommen, demnächst zu verbrennen: die Sommer Ihrer Vergangenheit waren alle so um den Gefrierpunkt herum. Ich dagegen konnte auch als Kind in den Sechzigern nur schwer schlafen, weil es nachts immer noch so heiß war und im übrigen ständig Schnaken um mich herumsirrten und immer dann, wenn ich gerade am Einnicken war, zustachen. Manche meiner Spielkameraden hatten ein Moskitonetz überm Bett. Tja. Der Rheingraben ist schon immer heiß gewesen, und der manche Landesfürsten des 18. Jh ergirffen drastische Maßnahmen, um die damals grassierende Malaria einzudämmen. Will heute aber auch keiner mehr hören. Selbst in der klimakälteren frühen Neuzeit war DAS die Realität. Und dass man in den mittelalterlichen Häusern oft keine Öfen einbaute lag nicht dran, dass die Leute zu blöd waren, um in den klimaneetral kalten Wintern zu heizen, sondern -na? Kommt wer daruf: eben: man musste nicht unbedingt heizen. Und warum nicht? Na?

Klingelt es?

Eben!

Und genau deswegen taucht unter manchem auftauenden Gletscher wundersamerweise auch ein uraltes Dörflein auf oder eine Wallfahrskapelle ...

Es würde mich nicht wundern, wenn nach vollzogener Klimapsychose in den Köpfen dasselbe Eliten- und Mediengesocks eines Tages die nächste Katze aus dem Sack lässt, dass es nämlich gar nicht das CO2 war, dass es überhaupt alles nur ein irrtum des Volkes war, das mit dem Klima, und dieses Gesindel wird wieder das Volk beschuldigen, es habe irgendwas im Kopf, das da nicht sein darf - nämlich den Klimawahn. Die Klimahüpfer werden uns dann versichern, dass sie eh schon immer Zweifel hatten etc. blabla.

Auch in der ausgekochten Bosheit postmoderner Manipulationsverfeinerung gilt: Anything goes.