Nachahmungsende – Tötungsgrund

Ich lese jetzt mal ganz bewusst nicht, was die anderen schon kommentiert haben. An der Soleimani-Debatte habe ich mich nicht beteiligt und auch nicht gelesen, was die anderen geschrieben haben, weil ich genervt bin davon, dass dieser Akt schon wieder die Hysterie vor dem 3. Weltkrieg ausgelöst hat. das wievielte Mal eigentlich noch? Man sitzt im Startloch und giert förmlich nach solchen Ereignissen ...

Gestern stolperte ich auf einer Anthroposophen-Website über folgendes Zitat von Amnon Reuveni ("Im Namen der Neuen Weltordnung"):

"»Engländer ist man, Franzose, Italiener ist man, Deutscher wird man«, pflegte Rudolf Steiner während des Ersten Weltkrieges Fichte zu zitieren. Anders als die Bewohner Süd-, Ost- und Westeuropas, müssen sich die Mitteleuropäer dauernd mit schweren Identitätsfragen beschäftigen. Besonders den Deutschen lassen diese Fragen seit Ende des achtzehntenjahrhiinderts (sic) keine Ruhe mehr. Die Ursache dieses Phänomens liegt zum Teil im Wesen des deutschen Volksgeistes und seiner Beziehung zu den Deutschen: Gerade weil besonders in Mitteleuropa die freie Initiativkraft der Individualität entwickelt werden soll und dazu noch die Aufgabe kommt, allmählich die richtige Verbindung zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt zu finden, wird den Deutschen die Beziehung zu ihrem Volksgeist nicht in die Wiege gelegt; sie müssen ihn vielmehr aktiv suchen. Dieser Volksgeist ist zudem -- im Gegensatz zu anderen Volksgeistern -- im irdischen Bereich kaum zu finden." https://anthrowiki.at/1933

Ich bin kein Anthroposoph, finde aber dennoch in dieser Bemerkung einiges Wahres eingefangen. Es wird darin auch deutlich, wie weit weg die deutsche Problematik von Gestalten wie Venner (jüngst einer der Artikel hier) ist. Das passt auf uns nicht und ist auch nicht unsere Problematik. Vielleicht habe ich deshalb auch eine so starke Abwehr gegen dasjenige "Rechtsintellektuelle", das im Grunde romanische Vorbilder nachahmt und am Lebensende dann gerne zum Katholizismus konvertiert, und dabei - aus mS - nur epigonal, artifiziell und weibisch wird und "undeutsch". Die Orientierung an einigen östlichen Impulsen aus Russland und anderen slawischen Staaten erscheint mir da fast passender, natürlicher.

Die "Arroganz" des liberalistischen Systems, das einen gewaltigen Januskopf hat und eigentlich hinter der liberalen Maske etwas anders verbirgt, das ich als eine bösartige Form von Korporatismus (und eine globalisierte Weiterentwicklung des Faschismus) ansehe, liegt darin, dass sie das eigentlich freie und individualistische Deutschsein (iS Fichtes und Steiners) nachspielt.

Besser: Nachäfft - und die Deutschen dazu zwingen will, ihren eigenen Charakter und ihre eigene Aufgabe nach dem Dirigat alberner Seemacht-Materialisten "nachzuspielen". Das erinnert an diese Genderehen, bei denen ein "schwuler" Mann eine transsexuelle (zum Mann umoperierte) Frau "heiratet" und das Ganze dann als "Homoehe" betrachtet: im Ergebnis wäre das eigentlich eine ganz normale herkömmliche Ehe, aber über den Umweg ist sie ein Zerrbild ihrer selbst geworden, irgendwie lächerlich und entkernt.

So fühle ich mich in Deutschland und deswegen bin ich auch nicht "rechts" im oben skizzierten Sinn: Es stimmt ja irgendwo schon, dass die Deutschen das Volk sind, die die größtmögliche Adaptions- und Integrationskraft hat (davon bin ich wirklich überzeugt, wenn ich in die Geschichte sehe), aber man diktiert uns eine Zerrform dieses Charakters, den sich diese liberalistisch-korporatistische Elite an den Bank- und Militärstraßen und in Rom der Welt zuvor wie ein schlecht sitzendes Kleid übergezogen hat, als zerfetztes, löchrig gewordenes, morsches Gebilde auf, das sich so natürlich auch Zuwanderer nicht anziehen wollen. Es ist ein Narrengewand, das aber immer noch erinnert daran, wie es einst "ganz" aussah.

Ich wäre einfach gerne nur ich selbst, wir selbst: offen für die anderen, auch mit der großen Empathie und Integrationskraft fürs Fremde, souverän in diesem Charakter und mit dem Adel eines Volkes, das das Original innehat und nicht die billige Kopie irgendwelcher Leute, die selbst keine Identität mehr haben, weil sie das für ein Ideal hielten und nun das Deutsche in ihrem kranken Gehirn missverstehen und missbrauchen für ihren Wahn. Dass Deutsche dem zum Opfer fallen wie die Fliegen, ist unsere Tragik.

Was das politisch heißt? Auf jeden Fall nicht

a. uns mental zu beugen wie bisher und

b. mit "Gebrüll zu reagieren wie die islamische Welt".

Mit souveräner Verweigerung jedes einzelnen im Land, aber die gelingt nur im Bewusstsein der deutschen Identität, die tatsächlich in einem gewissen Sinn extrem vielfaltsfähig (NICHT "bunt"!) ist, die stolz ist darauf, ethnokulturell nicht so stark festgelegt zu sein wie andere, deswegen aber nicht "gar nicht" festgelegt zu sein, sondern tatsächlich sehr stark in einer Geistgestalt und weniger animalisch. Die Verwechslung vieler "rechter dieser Geistgestalt mit irgendetwas Animalischem toppt die Tragik noch, v.a. seit dem vorläufigen Sieg des Materialismus und einer Geistlosigkeit, die nicht zu uns passt.