Sonntagsheld (134) – Anschlag auf die Traumfabrik

Der Beruf des Komiker hat meist wenig Heldenhaftes – in der Regel lebt ein solcher auf die Kosten anderer Leute, und zwar indem er sich über sie lustig macht. Auch hat sein Ruhm – falls er sich unter seinen wild verbalfäkalisierenden Kollegen einen Namen machen kann – eine sehr geringe Halbwertszeit, sofern er nicht zu den wenigen Menschen gehört, die einfach wirklich lustig sind.

Behält man diese Punkte im Hinterkopf, so ist es wenig verwunderlich, daß sich meine heutige Laudatio nicht der Witzigkeit, wohl aber der Vorwitzigkeit des Besprochenen widmet. Denn unter allen Arten des Lächelns ist wohl jenes des eingefrorenen Ungemachs, wie es sich vor wenigen Tagen auf dem Gesicht des Schauspielers Tom Hanks wiederfand, dasjenige, welches beim Verursacher die größte Genugtuung hervorrufen wird; vorausgesetzt er hat es genau darauf angelegt.

Am 5. Januar hielt der britische Komiker Ricky Gervais als Gastgeber die Eröffnungsrede der 77. Golden Globe Awards. Für Gervais war es, wie er gleich zu Beginn feststellte, das fünfte und letzte Mal, daß er diese Rolle einnehmen würde. Was folgte, das wäre unter normalen Umständen wohl relativ unangenehm anzuschauen gewesen – kaum etwas ist lauter als die peinliche Stille in der absichtlich gesetzten Kunstpause nach einem schlechten Witz.

In diesem speziellen Fall allerdings konnte es kaum etwas Köstlicheres geben, handelte es sich bei den Adressaten doch um das “Who is Who” der amerikanischen Unterhaltungsindustrie: “Laßt uns ein wenig Spaß auf Eure Kosten haben”, kündigte der Brite der versammelten Schauspielerschaft an, ein Versprechen, dem er gerecht werden sollte.

Bei seiner anschließenden Rede geht er keineswegs zimperlich vor: Regelrecht ungeschlacht zieht er die immer größer werdenden schmutzigen Flecken der einstigen “Traumfabrik” Hollywood ins Licht der Spot-Scheinwerfer. Bereits jetzt zur Netzlegende geworden ist zum Beispiel ein Abschnitt seiner Rede, in welchem er vom Hauptcharakter einer Serie berichtet: “Es gibt eine Fortsetzung, am Ende hat er sich also offensichtlich nicht umgebracht. Genau wie Jeffrey Epstein. (empörtes Raunen im Saal) Seid ruhig! Ich weiß, daß er Euer Freund ist, aber es ist mir egal!”

Mehr als einmal kehrt er zu den im Raum stehenden Vorwürfen des Kindesmißbrauchs und Pädophilie zurück, denen sich Mitglieder der “High Society” in immer kürzer werdenden Abständen ausgesetzt sehen, ein Thema, das die meisten der prominenten Gäste offensichtlich lieber verdrängt hätten. Schnell wird klar: Gervais führt sein Publikum vor, und zwar nicht etwa auf jene subtile Art und Weise, die ihm im nachhinein noch als köstliche Eulenspiegelei ausgelegt werden könnte.

Fulminant ist das Finale seiner Ansprache: Nachdem er mehr oder weniger ernsthaft beklagt hat, daß das Phänomen Hollywood im Sterben liege, weil inzwischen kaum noch jemand ins Kino gehe und die meisten Zuschauer inzwischen auf Streamingdienste zurückgreifen würden, ändert sich der Stil seiner Rede von einer Sekunde auf die andere.

Mit Verweis auf die Globalisierungsvorreiter Apple, Amazon und Disney richtet er sich direkt an die anwesenden Schauspieler: “Nun, Ihr behauptet zwar Ihr wäret couragiert (“woke”), aber die Firmen für die Ihr arbeitet… Unglaublich! Ich meine: Apple, Amazon, Disney… Wenn der IS eine Streamingplattform eröffnen würde, würdet Ihr Euren Agenten anrufen, oder nicht?”

Während einige verhaltene Lacher durch den Saal gehen fährt Gervais fort: “Also, wenn Ihr heute abend einen Preis gewinnt, nutzt ihn nicht als Plattform für eine politische Ansprache. Ihr seid in keiner Position die Öffentlichkeit über irgendetwas zu belehren. Ihr wißt nichts über die echte Welt, die meisten von Euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg. Also: Wenn Ihr gewinnt, kommt auf die Bühne, nehmt Euren kleinen Preis, bedankt Euch bei Eurem Agenten und Eurem Gott und verpißt Euch. Okay?”

Wer möchte, der kann sich die Rede hier anschauen.