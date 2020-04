Netzfundstücke (47) – Akademie, Höcke, Gaia

RMH 4. April 2020 13:10

"Die Erfahrung zeigt, daß die liberal-konservative Sphäre nur eingeschränkt lernfähig und überaus beratungsresistent ist."

Das gilt für die, die sich unter dem"Flügel" vereinen, mindestens ebenso. Nach meiner Erfahrung sogar schon von der Grunddisposition her mehr, da ein liberal geprägter Geist deutlich weniger fundamentalistisch ist und auch den in unserem System bereits als eine der Grundbedingungen der demokratischen Konsensfindung angelegten Pragmatismus nicht verteufelt, sondern denknotwendig auch in seinem Instrumentenkoffer hat (neben anderen), als ein von der (vermeintlichen) "Wahrheit" Überzeugter. Diese scheinen sich ja auch durch irgendwelche Schriften als "geimpft" (gegen was eigentlich?) anzusehen (übrigens eine deutlich zu weit gehende Vereinnahmung eines E. Jünger Zitats - E. Jünger stellte schließlich auch ein mal fest: "Ein guter Satz hat viele Fenster." Das Zumachen der Fenster bis auf eines, welches einem persönlich am meisten ins eigene Konzept passt, ist mithin nicht die Art echter, freier Geister) oder sonst meint, über Quellen der "Wahrheit" zu verfügen, während die anderen naive Spielpuppen der Mächtigen seien, die sich nach Belieben den Etablierten an den Hals werfen würden.

Überheblichkeit ist deutlicher, ja prägender Ausdruck des Flügels und seiner Anhänger - wer einen Verlag betreibt oder Metapolitik oder Autor ist, sollte die Attitude des Überheblichen im Portfolio haben und auch eine gewisse Arroganz pflegen, um Erfolg haben zu können. Ohne gesunden Hauch von Exzentrik kein Erfolg in diesen Bereichen, denn das Laue gibt es ja bereits im Übermaß. Im Bereich der Parteipolitik ist das jedoch anders. Hier gilt nach wie vor uneingeschränkt das, was Max Weber bereits in seinem berühmten berühmten Vortrag "Politik als Beruf" vor etwas über 100 Jahren festgehalten hat. Wer das Interview von Meuthen einmal ohne Scheuklappen liest, wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass sein Ansatz eben gerade nicht von der Lust an der Spaltung geprägt ist, sondern ein sehr pragmatisch und ergebnisoffen vorgetragener Denk- und Diskussionsanstoß ist, der jeder Seite ein Maximum an Erfolg wünscht (so viel "Toleranz" erkenne ich bei den Lordsiegelbewahrern des Flügels jedenfalls nicht). Meuthen ist sehr nah bei Max Weber und durchaus auch Machtbewusst.