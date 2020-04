Am Ostermontag

Homeland 13. April 2020 17:01

Sicherlich wissen die (jüdischen) Kolaborateure des (römischen) Reiches, wie mit Hilfe der (gelehrten) Dorfpredigerer die (gefühlige) Kontrolle des Pöbels bewerkstelligt werden kann: Indem man den (warnenden) Rädelsführer ans Kreuz urteilt und die nachfolgende Erzählung erklären lässt, das Volk sei es doch selbst gewesen und eben nicht das Regime.

Die Insvolkhineinhörer werden uns erklären, was wir gut und richtig finden, aber bisher noch nicht wussten. Dort ist die faktische Macht. Willkommen im Faschismus, der nun Demokratie heisst. Corona hatte mit einer unbedeutenden toxischen Konzentration den Auftrag, die Türe einzutreten in die neue Ordnung. Die Türe ist eingetreten. Und herein kommen die sieben Plagen der algorithmischen Bevölkerungskontrolle. Und die (katholische) Kirche führt uns die Hand zum Willkommensgruß während wir rufen: Gott will es!

Ich sehe durch die Türe nichts und niemanden sonst hereintreten in das Jetzt. Auch sehe ich die andere Kirche nicht, genauer, diese Reste einer Kirche, die sich an der Hand nehmen würden, an unserer Seite. Wenn die Dinge schon so deutlich für sich sprechen, was ich nicht weiß, nur fetzenweise erahnen zu können glaube aus meinem Umfeld, dann sollte endlich ein Projekt umgesetzt werden, das der patriotische Widerpart zur ErfassungsApp sein kann. Nur, wieviele werden sich dort sammeln, im Vertrauen auf Gott und das Richtige? Und ohne Angst am Kreuz zu landen, vielleicht ohne Aussicht auf Wiederkehr?

MalcolmX sagte sinngemäß, wer nicht bereit sei, für die Freiheit zu sterben, sollte das Wort aus seinem Wortschatz streichen. Auch wenn ich mit dessen politischen Absichten nicht übereinstimme, so ist die Aussage dennoch stringent und richtig. Das Ansinnen der meisten wird aber schon auf halbem Wege verhungern ehe der Hahn dreimal kräht. Wer die erhebenden Bilder der Spanischen Legion zu Ostern kennt, muss sehen, wie weit wir entfernt sind von einer erbaulichen Grundlage, hier in diesem Land, und ich sehe den Pfad nicht, nachdem auch die politische Alternative am Kopf bereits korrumpiert ist, was mich wieder an den Anfang meines Kommentars führt.

Ich danke Ihnen, Herr Kubitschek, für die erhebenden Worte zur Messe, dort mag ein Pfad zum Richtigen beginnen.