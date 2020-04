Resilienz?

zeitschnur 16. April 2020 13:28

Diese Betrachtung ist zwar kurz, aber tiefgründig. Sie sprechen hier ein Ungleichgewicht sondergleichen an, das sich unmerklich eingeschlichen hat in unser "Kollektivbewusstsein".

Die Homöostase der Gemeinschaft ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und es ist durchaus möglich, dass üble Kräfte das gerade auch weidlich ausnutzen. Aber diese Gemeinschaft wird irgendwann auch genesen aus dieser Krankheit des Geistes.

Ich höre schon, wie manche Ihnen entgegnen könnten: Das ist Fatalismus, was Sie da predigen.

Wenn einer das sagte, würde ich ihm widersprechen und sagen: Aber nein, Herr Bosselmann will keinen Fatalismus, sondern er will, dass man das, was kommt und gewissermaßen nicht planbar ist und bleibt (gleich welche Fiktionen von "Steuerung" sich besessene Leute ausdenken), aktiv annimmt und gestaltet. Dazu gehören natürlich auch Widrigkeiten des Lebens.

Ich bin immer wieder fasziniert von den Geschichten um Jesus, der ja bekanntlich Kranke heilte - allerdings heilte er offenbar nur die, die auch heil werden wollten. Wirklich schwer Gezeichnete liefen ihm nach, flehten ihn an, ließen nicht locker, bis er sie heilte. Der geistig gesunde Mensch strebt auf Heilung, nicht auf eingebildete Krankheit.

Wir dagegen leben in einer Welt, die vermutlich zumindest physisch gesünder als je ist, weil wir insgesamt doch sauberes Wasser, ausreichend Nahrung und einigermaßen geordnete Verhältnisse haben, es gibt Krankheit, aber auch sehr viel Hilfe und vor allem ist Krankheit heute weitgehend eine Frage älterer Menschen, die immer älter werden - man sehe sich das Lebensalter vor 100 Jahren an, das könnte manchen aus dem derzeitigen Wahn heilen. Grippewellen und Noroviren gehören nun mal nicht ins Drama - das gehört gewissermaßen zur Immunisierung dazu. Und wenn sie dramatisch werden, dann wurde garantiert vorher unsachgemäß geimpft wie dieser medizinisch unberufene und irgendwie von einer fixen Idee besesssen wirkende Gates es schon wieder vorhat, nachdem er in Indien zahlreiche Todesopfer und Schwerstgeschädigte mit seinen Quacksalberprojekten verursacht und derzeit - so hörte ich aus meinem Umfeld läuten - in Afrika. Oder es war eine schlechte Zeit, in der die Menschen vorgeschwächt waren. Und immer nahmen sie es hin.

Wir heute wollen offenbar endlich mal so richtig krank sein und gegängelt werden, eine hochpathologische Haltung vieler, Zeichen einer bodenlosen Infantilität und Fahrlässigkeit. Für das Gefühl, endlich mal ein spaciges Drama zu erleben, das aber eigentlich eher großes Kino ist, für dieses schale Linsengericht geben Deutsche, in eine Art Sado-Maso-Ebene verschoben, aber auch viele andere Völker, mal locker so ihre Freiheitsrechte auf.

Ich habe die surreale Erfahrung gemacht, dass einige Menschen in meinem Umfeld, die aber eine Minderheit darstellen, wie Wahnsinnige all den Schrott glauben, der aus Berlin kommt und tagtäglich in den Massenmedien breitgetreten wird, und dies in der Form, dass sie unbedingt Panik haben WOLLEN und unbelehrbar dafür sind, dass längst hochrangige Experten klar und sachlich nachgewiesen haben, dass eigentlich keine echte Gefahr vorliegt. Anstatt erleichtert zu sein, hassen sie einen dafür, dass man ihnen ihre Angst nehmen will.

Für mich ist die Sache klar: diese Leute sollen dann eben in ihrer wahnhaften Angst steckenbleiben. Auf sie kann man keine Rücksicht mehr nehmen. Man muss sie liegenlassen und untergehen lassen, wenn sie es denn unbedingt wollen. es kann nicht sein, dass wir alle Co-Wahnsinnige werden wie in einem Suchtkrankenhaushalt. Die Karawane wird nämlich weiterziehen, und auch diese inkompetenten Geldsäcke und Machtwahnen wie Gates, der auf mich ehrlich gesagt inzwischen größenwahnsinnig wirkt, haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht: eben weil man nicht alles vorausplanen KANN. Auch sie nicht, egal, was sie alles zu lenken versuchen.

Denn das ist die wirklich gute Botschaft in Herrn Bosselmanns Überlegungen: Niemand kann perfekt planen, auch nicht diese Elitentypen, die vermutlich schon versuchen, die ganze Welt zu unterjochen. Auch sie werden untergepflügt vom wirklichen Leben und haben ihm dann aufgrund ihres Machbarkeitswahnes nichts mehr entgegenzusetzen.

Man kann eher gespannt sein, welche Kreativität derzeit in den geistig gesund Gebliebenen freigesetzt wird!