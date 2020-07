Antonio Scurati: „M. Der Sohn des Jahrhunderts“

Laurenz 7. Juli 2020 16:20

@Niekisch

Mit oder ohne Faschisten, hat es sich in Italien nicht geändert. Denken Sie an Don Camillo und Peppone. Oder gemäß Dr. Ganser hielt die NATO den radikalen Konflikt in den 70ern & 80ern dort am schüren. In Italien ist quasi immer Weimar. Und hier braucht man auch nicht vergessen, daß Italien ein Kunst-Produkt ist, noch ziemlich jung. Die Italiener revolutionierten in derselben Zeit, wie wir, 1848/49. Josef Garibaldi brauchte im Grunde mehr als 10 Jahre um Italien zu dem Staatsgebiet zu machen, welches es heute darstellt. Italien ist also nur 150-160 Jahre alt. Italiens Existenz als Staat ist noch unsicherer anzusehen als unsere. Und von daher, glaube ich, der einzelne Italiener weiß noch weniger als wir deutschen Individuen, was er politisch ist. Das unterscheidet beiden Nationen auch vom Franzmann. Der Franzmann ist immer erst Franzmann & dann erst politisch.