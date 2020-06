Sonntagsheld (151) – Flieger, grüß’ mir den Moloch

Wissen Sie, werte Leser, manchmal bin ich es ein wenig Leid, jede Woche so lange in der großen Müllkippe des Internets zu wühlen, bis ich jemanden mit genügend Rückgrat finde, um ihn hier in meiner sonntäglichen Kolumne coram publico mit einer guten Din-A4-Seite zu bedenken.

Vor ein paar Tagen gab es da zum Beispiel einen Polizisten irgendwo in den Vereinigten Staaten, der, als seine Kollegen vor den kreischenden Demonstranten in die Knie gingen, einfach stehen blieb. Der Artikel war in meinem Kopf schon fast fertig - wie ein Fels in der Brandung usw. usf. - aber plötzlich verspürte ich einen inneren Unwillen und ich brach das Schreiben ab.

Sicher, es gehört eine große Portion Mumm dazu, sich dem Mob nicht zu beugen – in derselben Woche wurden in anderen Städten Polizisten erschossen. Der Beamte blieb stehen, obwohl ihn selbst seine Kollegen mehrfach aufforderten, um des lieben Friedens Willen das Knie zu beugen. Andererseits: Das ist doch auch etwas, was man von einem Polizisten erwarten muß. Als Teil der Exekutive verkörpert er das Rückgrat des Staates; er ist (um mit Jack Donovan zu sprechen) derjenige, der mit seinem Handeln den Wechselkurs für jenen “Goldstandard Gewalt” bestimmt, der nötig ist, um das Chaos in Form zu bringen.

Ich habe mich also dagegen entschlossen, diesem unbekannten Polizeibeamten hier mein bescheidenes Publizisten-Denkmal zu setzen. In einer anderen Zeit wäre das sicher eine gute Geschichte gewesen – vor der heiligen Unruhe, die sich nun durch die Metropolen des Westens zieht, muß dieser eine Standhafte verblassen hinter der Selbsterniedrigung seiner Kollegen.

Es sind andere Typen, die mir Hoffnung machen. Männer, für die Geradlinigkeit eben keine Berufsentscheidung war, sondern die für sich beschließen, daß es nun genug ist. Männer also, die etwas zu verlieren haben und die trotzdem – ohne äußere Not – Wider-Stand leisten. Am 22. Juni, kurz vor Beginn der Partie, hörten die Spieler der Fußballclubs FC Burnley und FC Manchester City das Brummen eines einmotorigen Flugzeugs, das direkt über das Spielfeld flog.

Am Heck der Maschine war ein langes Werbebanner befestigt, auf dem in großen roten Buchstaben zu lesen war: “WHITE LIVES MATTER BURNLEY”. Eine denkbar simple Parole, die jedoch weltweite Aufmerksamkeit erregte und den Verantwortlichen Jake Hepple in Rekordzeit seinen Job kostete. Auch seine Frau wurde gefeuert, nachdem sie sich geweigert hatte, im Nachgang der Aktion an einem antirassistischen Sensibilisierungskurs teilzunehmen.

Was mich an der Aktion berührte, das war nicht nur die Tatsache daß sie auf der ganzen Welt entlarvende Reaktionen hervorrief: Über den ganzen Globus verteilt schrieben Zeitungen von der "rassistischen Parole 'White Lives Matter'", das ZDF übersetzte das Banner sogar bewußt falsch mit “Nur weiße Leben zählen” - eine so offensichtliche Lüge, daß sie die Redaktion im Nachhinein korrigieren mußte.

Nein, mich begeisterte vor allem das instinktive Selbstbewußtsein, mit welchem Hepple und seine Freunde, die die Aktion organisiert hatten, den Erniedrigungstiraden der britischen Premier League und auch der nachfolgenden Repression begegneten. Hepple hatte das Video auf seinem eigenen Facebook-Konto veröffentlicht, kurze Zeit später schrieb er folgendes:

"'I’d like to take this time to apologise… to absolutely fucking nobody!' It's now apparently racist to say white lives matter (the day after 3 white people got murdered in a park in Reading, but all we've seen on the tele is black lives matter after George Floyd got murdered) what a mad world we live in"

Wir sehen: Nicht die abwägenden Kampagnen der Parteien, oder die selbstzufriedenen Analysen der Theoretiker sind es, an denen die Wellen der Zerstörung gebrochen werden können. Übrigens auch nicht die gewitzten “All Lives Matter”-Sprüche, mit denen man den politischen Gegner zu überlisten gedenkt und sich gleichzeitig jenen Menschenrechtsuniversalismus zu Eigen macht, welcher der Fragilität des Westens zugrundeliegt. Es sind diese intuitiven Immunreaktionen, an denen sich die Resilienz der europäischen Gesellschaften messen lassen muß.

Hepple und seine Jungs haben es begriffen: Wir müssen uns bei niemandem entschuldigen. Und denjenigen, die neben uns in die Knie fallen, müssen wir so begegnen, wie Männer der Schwäche in den eigenen Reihen seit Urzeiten begegnet sind: Mit Hohn, Spott und Verachtung.