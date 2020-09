Netzfundstücke (60) – Heimat Defender, Porsche, Konflikt

Möglich ist das im neusten Streich des Bürgernetzwerks Ein Prozent, dem PC-Spiel »Heimat Defender«. Bereits die letzten Wochen kursierten zwei Videos hier auf einem neuen YouTube-Kanal mit gleichen Namen, die mit einzeln plazierten Hinweisen auf ein noch nicht enthülltes Projekt hinwiesen.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Getreu dem eigenen Ansatz »Gegenkultur stärken« hat Ein Prozent dem Entwickler hinter »Kvltgames« bei seiner Idee eines patriotischen Videospiels in 2D-Jump & Run-Retromanier tatkräftig unter die Arme gegriffen.

Was anfangs nur als Hirngespinst und Konzeptgrafik existierte, konnte sich so innerhalb von rund 15 Monaten zu einem fertigen Spiel entwickeln. Die im Ankündigungsvideo enthaltenen Spielszenen lassen auf einen kurzweiligen Spielespaß voller politischer Anspielungen hoffen. Das Spiel wird kostenlos über die eigens dafür eingerichtete Netzseite www.heimat-defender.de und die bekannte Plattform »Steam« für Windows-PC und Mac erhältlich sein.

Den fulminanten Trailer gibt es hier zu sehen:

Weniger erfreuliche Nachrichten kommen derweil aus Sachsen. Laut der Nachrichtenplattform Tag24 schwebt über dem sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten und AfD-Schatzmeister, Carsten Hütter, der Vorwurf, sich widerrechtlich aus einem Erbe, das vom Ingenieur Reiner Strangfeld direkt an die Partei ging, bedient zu haben.

Das Erbe Strangefelds besteht aus Bargeld, Immobilien, Gold und zwei Autos und wird auf rund 14 Millionen Euro geschätzt. Von diesen zwei Autos soll sich Hütter den Porsche unter den Nagel gerissen haben.

Besonders pikant ist der Fall, da Hütter zu den engsten Meuthen-Vertrauten in Sachsen gehört. Während man also lautstark Anhängern des ehemaligen »Flügels« vorwirft, parteischädigend zu agieren, scheint es kein Problem zu sein, in bester »Altparteienmanier« schlampig mit Wertgegenständen und Parteivermögen umzugehen oder diese, sollten sich die Vorwürfe erhärten, sogar mutwillig zu veruntreuen.

Da drängt sich unweigerlich die Frage auf, wer denn nun wirklich parteischädigend agiert.

Zur Meldung von Tag24 geht es hier.

Zurück zum Erfreulichen: Es gibt ein neues konservatives Netzmagazin. Es hört auf den Namen konflikt und sieht sich selbst als »konservatives Jugendmagazin, das gegen den linken und liberalen Mainstream anschreibt«.

Die bisher veröffentlichten Artikel wecken die Hoffnung, daß hier Grundlegendes und Jugendkultur unter einen Hut gebracht wird. Dabei geht es den Machern explizit darum, mit dem eigenen Angebot »die deutsche Jugend da« anzusprechen, »wo wir sie am besten erreichen können«.

In diesem Kontext setzt man auf die Themenfelder »Politik«, »Kultur«, »Theorie«, »Gaming« und auf eine »Audio & Video«-Sparte. Was bereits jetzt auffällt ist, daß man sowohl keine Scheu davor hat über den Tellerrand des eigenen Denkmilieus zu schauen als auch die heißeren Eisen anzufassen.

Exemplarisch äußert sich dies im Text zur Theorie des linken Denkers Louis Althusser (hier lesen) und in einer sehr ausführlichen Auseinandersetzung mit Kaisers Buch Solidarischer Patriotismus (hier lesen).

Es bleibt interessant, zu beobachten, wohin die Reise für konflikt geht. Ob es zu einem dauerhaften publizistischen Projekt wird, das eigene Akzente setzen kann, oder ob es, wie es leider manchmal mit solch jungen ambitionierten Unternehmungen ist, nach einem kurzen Aufflackern wieder von der Bildfläche verschwindet.

Ersteres wäre wünschenswert. Deswegen, vorbeischauen! Zur Netzseite von konflikt geht es hier: konfliktmag.com