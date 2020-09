Dystopische Zeiten

Franz Bettinger 21. September 2020 12:12

Herr Bosselmann schreibt "Selbst AIDS, ein echter Jahr-hundertschreck, konnte mit Medikamente niedergerungen werden.“ AIDS wurde nicht mit Medizin niedergerungen, sondern mit Medikamenten verschlimmert und befördert. AIDS wurde in aller erster Linie durch die fast 100%-ige Eliminierung von Hunger zurückgedrängt. Hunger war DIE Geisel der Menschheit. An Stelle des historisch größten Stressfaktors Hunger sind heute andere Stress-Arten getreten, u.a. Designer-Drogen (die viel billiger sind als das klassische Heroin, LSD etc.), die die wahren Ursachen der oft tödlichen Immunschwäche darstellen. Ein erworbene Immunschwäche, nichts anderes ist AIDS und dies nicht erst seit 1982, sondern seit Beginn des Lebens auf der Erde. AIDS war und ist also nichts Neues und keineswegs durch HIV verursacht.