RMH 12. Oktober 2020 21:20

"Ein grundsätzliches Leugnen wissenschaftlicher Daten stößt aber vor allem junge, akademisch gebildete potentielle Wähler ab."

Da liegt einer der Hasen "im Pfeffer". Junge Bildungsbulimiker, die jetzt ihren "Master" gemacht habe, merken gar nicht, wie sehr sie im Grunde "Servants" sind.

Akademisches Proletariat,

"Keep you doped with religion and sex and TV

And you think you're so clever and classless and free

But you're still fucking peasants as far as I can see."

(Aus dem Lied "Working Class Hero" - und das musste der Millionär John Lennon vorsingen. Und machte dann noch mehr Millionen).

So sehr mich das ewige in Frage stellen von Autoritäten (dazu gehörte einmal die sog. "Wissenschaft") selber annervt, da es genuin links ist, so sehr stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es mittlerweile überhaupt noch Autoritäten gibt - oder nur noch Kapitalströme, Geld, welches den Einen oder Anderen auch erlaubt, einmal anders zu denken (um am Ende doch den Affen zu füttern. Opposition, die systemstabilisierend ist).