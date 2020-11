Live-Gespräch: Ernst v. Salomon

Der_Juergen 10. November 2020 13:45

Ernst von Salomon, dessen "Fragebogen" ich vor zwei Jahren mit Genuss las, war eine bemerkenswerte Gestalt. Ein eingefleischter Nationalist, der sich 1964 für die radikal linke Deutsche Friedensunion aussprach und auf deren Kongress auftrat, weil er den Sowjetkommunismus für das deutlich kleinere Übel hielt als den Amerikanismus. Das war damals keine populäre Ansicht, und die DFU scheiterte bei der Bundestagswahl kläglich mit ca. zwei Prozent der Stimmen. Es gab damals herzlich wenig Anlass, die östliche Unfreiheit der scheinbar sehr grossen (in Wirklichkeit schon damals starken Begrenzungen unterworfenen) westlichen Freiheit vorzuziehen, und die Mauer war eine tägliche Widerlegung des östlichen Sozialismus. Aus der heutigen Perspektive aus urteilend, halte ich fest, dass von Salomon recht hatte. Das damalige System der BRD barg bei all seiner äusseren Freiheit den Keim des Untergangs bereits in sich. Die Deutschen lebten in einem riesigen goldenen Käfig und durften goldene Nasenringe tragen. Der Blick auf den sehr viel engeren eisernen Käfig ihrer Landsleute in der DDR liess sie glauben, in der bestmöglichen Gesellschaft zu leben, die sie für ewig hielten.