Weihnachtsempfehlungen (4) – Rom, Kapital, Handstreiche

Die meisten begnadeten Aphoristiker, die man heute liest, sind längst tot. Volker Braun zeigt sich hingegen quicklebendig. Der Dresdner Schriftsteller (Jg. 1939) hat über viele Jahrzehnte hinweg ein umfassendes Werk geschaffen, das neben Theaterstücken, Gedichten, Hörspielen, Erzählungen und seinen »Arbeitsbüchern« (Werktage) auch präzise formulierte Einsichten und weise Bonmots umfaßt. Eine Auswahl letzterer erschien vor einem Jahr als Handstreiche.

Brauns Notate kommen, je nach Thema und Anlaß, polemisch, sarkastisch, zugespitzt daher, in jedem Falle aber sind sie gelehrt, ohne belehrend zu sein, und geistreich, ohne altklug zu erscheinen. »Man muß nicht alle Symptome aus den Verhältnissen kratzen, aber der Riß soll sichtbar werden«, klingt dabei nach Schnellroda, »Das Aufbegehren ist die freie Wahl« ist Schnellroda: »Ausschreitungen auf dem Papier«.

Bei anderen Sentenzen klingt hingegen die Verarbeitung des Untergangs des zweiten deutschen Teilstaates neben der BRD einher: »Das Volk gab sein Eigentum ab und ließ sich die Freiheit aushändigen.« 30 Jahre nach dem Beitritt der »neuen Bundesländer« – der alten Heimat Brauns – zum Geltungsbereich des Grundgesetzes scheint diese ironische Volte verblüffend aktuell.

Wahres --Branko Milanović: Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht, Berlin: Suhrkamp 2020. 404 S., 26 €

Ein Buch, das Ende 2019 in der Redaktion der Sezession begeistert aufgenommen und diskutiert wurde, war Das Licht, das erlosch (Berlin 2019). Verfaßt haben es der Bulgare Ivan Krastev und der US-Amerikaner Stephen Holmes. Während beide den Fokus auf liberale vs. illiberale Demokratie legten, das heißt die politische Ebene priorisierten, konzentriert sich Branko Milanović in seinem Meilenstein auf die ökonomische Ebene. Auch der serbisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler (Jg. 1953) ist keiner von »uns«; wie seine Kollegen Krastev und Holmes ist er Anhänger eines liberaldemokratisch-egalitären Weges. Aber auch Milanović will zuallererst verstehen und darstellen, und seine quellensatten Thesen über das alternativlose Weltmodell »Kapitalismus« lassen dem Leser Spielraum zum eigenständigen Weiterdenken.

Milanovićs Analysen und Zahlen rechtfertigen dabei nichts anderes als relative ethnokulturelle Homogenität und relative soziale Homogenität als doppelte Basis eines auch im 21. Jahrhundert noch denkbaren und durchsetzungsfähigen Sozialstaates. Seine Analysen können daher der weiteren inhaltlichen Fundierung des Solidarischen Patriotismus dienen.

