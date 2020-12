Netzfundstücke (69) – Angst, Visier, Energie

tearjerker 13. Dezember 2020 11:11

Der Hinweis auf die Ängste der Linken trifft einen guten Punkt, wird im konservativem Spektrum aber unterschätzt und nicht richtig eingeordnet und daher auch nicht bearbeitet. Der Grund sind wohl die starken Interessenüberschneidungen in den angeblich unterschiedlichen politischen Lagern und die Taboos, denen sich die Rechte unterwirft. Wenn ich die Kehre im Netz suche, wird mir als zweites Ergebnis gleich die Immunreaktion der ‚linken Kampfpresse‘ (G. Stoltenberg) angezeigt, in der im üblichen weinerlichen und hysterischen Ton wegen rechts gebitcht wird. Der Pathologie dieser Leute muss noch vor der Politik Rechnung getragen werden, wenn man weiterkommen möchte. In diesem Sinne wird auch die im Gespräch thematisierte „Energiewende“ nur ein Erfolg sein können, so wie die „Agrarwende“ der Umgestaltung der Ukraine in den 30iger Jahren ein Erfolg war und bis heute nicht in Frage gestellt wird.