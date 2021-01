Kein NPC sein

Uodal 25. Januar 2021 16:16

Teil 3

Nun zu einer weiteren Themaverfehlung, und der versprochenen These von mir, der Sie, als eine der wenigen, durch tätiges Tun laufend widersprechen. Ich sehe JEDEN Blog als ein inhärent linkes Medium, völlig unabhängig von seinem transportiertem Kontent. Jeder Blog, jedes (a)soziale Netzwerk, lebt von und in der Aufmerksamkeits-Ökonomie, in deren Gesetzmäßigkeit. Jeder Blog, ob "links" oder "rechts", zerstört die Zeit durch permanente Befriedigung der Neuigkeits- und Oberflächlichkeits-Lust. Nichts wird zu Ende besprochen.Eine Blog-Leserschaft ist das exakte Gegenteil einer Gruppe, die einen gemeinsamen Erkenntnisweg geht. Sondern fängt immer wieder bei Null an, um nur ja keine neuen Leser zu überfordern. Wer jetzt meint, das ginge ja nicht anders, das ist halt so, muss man akzeptieren, Hauptsache der Inhalt ist "rechts"... Nö, leider falsch. Funktion follows Form. Aber - noch schlimmer - die "Rechte", so es so etwas überhaupt gibt - eine Existenz in einer vom Gegner zugeschrieben politischen Himmelsrichtung. Also - die Rechte ist bis heute nicht fähig, ein Medium zu entwickeln, das ihrem Weltbild entspricht. Das sagt viel. Aber - Ihre Antworten, Ihre Kommunikation mit dem Leser, ist zumindest ein Anfang, den verflüssigen Strom von isolierten Statements

anonym und nicht-mehr-sprechend-sondern-Tippender zu durchbrechen - und deshalb mutig.