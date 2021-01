Sonntagsheld (171) – Mund zu, Herz wird kalt!

Volksdeutscher 24. Januar 2021 16:14

Breath - Atem ist das eine Wortpaar, mit dessen Hilfe man Assiazionen erstellen, miteinander verketten und dadurch Erkenntnisse erschließen kann. Mir fällt aber noch ein anderes Wortpaar ein, nämlich Breath - Brodem... Über die etymologische Verwandtschaft hinaus böte es andere, vielleicht hinterlistigere, gemeinere Assoziationen zu bestehenden Verordnung der Regierung. Denn das Tragen der Maske zwingt uns zwar einerseits zur Mundatmung, um größerer Menge Luft habhaft zu werden. Andererseits hat es aber auch seine Vorteile. Wo ich nebenberuflich jobbe, verkehrt ein sehr ungepflegtes Volk, das man auf den ersten Blick als Merkels Volk identifizieren kann. Gar nicht so lange her, als man noch keine Maske tragen mußte, brauchte man starke Nerven, es in der Nähe dieser Leute auszuhalten. Von wegen Atem! Sie hatten diesen unbeschreiblichen Brodem, der einen wahnsinnig machte und einem den Atem stocken ließ. Da sie nun auch die Maske tragen müssen, kann unsereiner wieder - aufatmen!