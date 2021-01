Krass – Martin Mosebachs neuer Roman

Maiordomus 25. Januar 2021 22:14

@Der letzte bei Antaios bestellte Roman, u.a. wegen Thematik der Banater Schwaben gelesen habe, war "Drei Kilometer" von Nadine Schneider. Vergleiche ich es mit Catalin D.Florescu oder den schwächeren Werken der Ha. Müller, liegt von familiären Geschichten her Relevanz mit einschlägigem Bonus vor. Geschrieben ist es leider, wie man es in Literaturinstituten lernt. Also in der Art, wie es bessere Deutschschülerinnen hinkriegen. Bei N. Schneider kommt dazu, dass sie was zu erzählen hat. IM den letzten Jahren noch keinen neuen deutschsprachigen Roman gelesen, der annähernd mit Michail Prischwins von Eveline Passet und Ilma Rakusa vermittelten Meisterwerk "Der irdische Kelch", ebenfalls bei Ihnen bestellt, mithalten könnte, Chronik eines frühen Jahres nach der russ. Revolution. Und was erst für unvergleichliche Leseerlebnisse mir seit 2018 auch nur die Wiederlektüre der "Toten Seelen" von Gogol gewährt hat, zu schweigen die Beschreibung des Newski Prospekt in St. Petersburg, den ich unterdessen nächtlicherweile abgewandert bin, dabei mich verirrend in Richtung Schauplatz der Novelle "Der Mantel". Diese Liga von "Meisterwerk" liegt nach meiner Erfahrung wohl jenseits des Potentials der gegenwärtigen deutschsprachigen Konfektionsliteratur mit viel dilettantischer Überproduktion. Da aber Mosebach gewiss weniger Anfänger ist, möchte ich mich um Ihrer Begeisterung, @EK, willen, der Bestellung von @Monika anschliessen.