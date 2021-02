Reine Politik, Lagedenken, 100 Hefte

Gotlandfahrer 18. Februar 2021 18:04

2/2

Es gibt haufenweise sehr gute Reden von AfD-Abgeordneten, und enorm talentierte, fleißige und mutige Menschen in Partei, Umfeld, in der IB, bei Einprozent, den alternativen Medien usw unsf. Das alles erinnert mich aber an die verstreuten Haufendörfer in den germanischen Wäldern, während das durchorganisierte Rom gerade den Limes mitten durch unsere Hütten fräst. Da wird sich empört, dass man entmonetarisiert wird. OK, das ist blöd. Das ist so, als ob mir die gegnerische Armee die Vorräte wegnimmt. Ich rede nicht vom „starken Mann“, sondern eher von einer Verbinderplattform, einen Ort, wo die Befreiungsagenda gesetzt wird, wo die wesentlichen Hypothesen geprüft werden indem die richtigen Fragen an die richtigen Auskunftgeber gestellt werden, die Essenz wieder und wieder rausgehämmert wird ohne sich in Einzelaspekten des Tagesrauschens zu verlieren. Jeder Kanalinhaber kämpft für sich, manche interviewen sich gegenseitig, andere weisen sich nach, nicht ganz sauber zu sein, aber es gibt niemanden, zu dem man hinmuss, wenn man als Liebhaber der grundgesetzlichen Ordnung ernstgenommen und zum Baustein im „Action“-Plan werden will. So einen deutschen Warroom (bitte jetzt niemand antworten, was es an Steve Bannon oder den VSA an sich auszusetzen gibt). Das Prinzip ist denke ich klar.

Wer, wenn nicht SIE, hätte das Zeug, die Trommel zu schlagen?