Franz Bettinger 3. März 2021 10:18

"Mit dem nach wie vor geringen Wissen über die Infektion kann keiner wissen, was an Corona wirklich dran ist.“ Bitte, sagen Sie mir, wie viele Tote (an egal welchen Krankheiten) Sie in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis zu beklagen haben, Herr Bosselmann - und ob sie diese Zahl irgendwie aufregen würde (weil sie so ungewöhnlich wäre im Vergleich zu all den Toten / Jahr früher), wenn sie durch die Medien nicht unter Dauerfeuer indoktriniert würden! Nicht mehr ist zu fragen. Nicht mehr ist zu wissen. - Ich verzweifele schier daran, immer wieder (selbst in diesem erlauchten Kreise der SiN) erkennen zu müssen, dass man seinen fünf Sinnen nicht mehr traut. Dass man vielmehr auf noch die blödeste und am leichtesten zu durchschauenden Propaganda reinfällt - trotz all der Gegenbeweise, die ich und andere Ihnen permanent vorlegen. Sie brauchen gar keine Ahnung von Virologie oder Epidemiologie zu haben. Sie müssten sich nur fragen Was ist eine Seuche? und Ist diese Corona-Pandemie wirklich eine Seuche, so wie ich mir immer eine Seuche früher vorgestellt habe?