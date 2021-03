Wahlanalyse (1): Bestandsaufnahme

Dafür gab es externe und interne Faktoren gleichermaßen. Zunächst die harten Fakten zum Wahltag im Südwesten (wobei die desaströsen Kommunalwahlen im Problemlandesverband Hessen ausgeklammert werden). Bündnis90/Die Grünen erzielen in Baden-Württemberg einen fulminanten Sieg. Nach der bereits bestätigten Auszählung aller Wahlkreise haben sich 32,6 Prozent der Wähler für die Grünen entschieden (plus 2,3 Prozentpunkte). Die Christdemokraten verlieren in ihrem einstigen »Stammland« 2,9 Prozentpunkte und stehen nunmehr bei lediglich 24,1 Prozent. Die SPD steht bei 11,0, die FDP bei 10,5 Prozent und die AfD bei 9,7 Prozent. Linke erhalten 3,6, Freie Wähler 2,9 Prozent, die linksgrüne »Klimaliste« bleibt noch weit darunter, hat aber Grün-Rot dadurch verhindert. Stärkste Kraft sind wiedermal die Nichtwähler, denn die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 63,7 Prozent. Es zeigt sich einmal mehr: AfD-Experten aus jenen Landesverbänden, die um 5 Prozent stagnieren, aber den Kurs vorgeben wollen, verstehen nicht, daß das Potential im Westen empirisch betrachtet weder bei der FDP noch bei der NPD liegt, sondern bei Abermillionen Nichtwählern. Derweil liegt es nun an Ministerpräsident Kretschmann und seinen Grünen, ob man die bürgerliche Koalition mit der CDU fortsetzt oder eine ebensolche Koalition mit SPD und FDP eingehen zu beabsichtigt. Auch in Rheinland-Pfalz haben sich die Wähler für Kontinuität in Lockdown-Zeiten entschieden. Die SPD gewinnt dort 35,7 Prozent der Stimmen (minus 0,5 Prozentpunkte). Die CDU stürzt wie im Nachbarland auf einen historischen Tiefpunkt ab: 27,2 Prozent (minus 4,1). Die Grünen werden drittstärkste Kraft in Mainz mit 9,3 Prozent der Stimmen (plus 4), die AfD ist der größte Wahlverlierer (minus 4,3) und fällt zurück auf 8,3 Prozent. FDP und Freie Wähler kommen auf 5,5 bzw. 5,4 Prozent. Auch hier ist die stärkste Kraft die Partei der Nichtwähler: In Rheinland-Pfalz lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 64,4 Prozent. Koalitionär dürfte alles beim alten bleiben. Im folgenden gehe ich allerdings in zwei Hauptpunkten primär auf die Lage der AfD ein und ziehe im dritten Punkt, der morgen erst veröffentlicht wird, Schlußfolgerungen aus ihnen. (Quelle für die Graphiken ist tagesschau.de!) -- -- I. Wer wählte AfD – und warum? a) Baden-Württemberg Auch in Baden-Württemberg sind es zuvorderst Arbeiter und Selbständige, die die Mandate der AfD sichern konnten. Mit 26 Prozent Arbeiterstimmen kann die AfD zumindest in diesem Segment (es umfaßt Facharbeiter ebenso wie Leih- und Zeitarbeiter, gelernte wie ungelernte) für sich beanspruchen, zu den »Großen« in der Parteienwelt zu zählen. Man führt das Feld in ganz Baden-Württemberg an. Auch wenn es betont bürgerliche Landtagsabgeordnete nicht wahrhaben wollen: Sie haben ihre Mandate den Arbeitern zu verdanken, nicht dem eigenen Ursprungsmilieu. Auch Selbständige (plus 1 Prozentpunkt) hielten der AfD die Treue; bei Rentnern und Angestellten verlor man weiter an Boden. Dies hängt eindeutig mit der Themenmotivation der Wähler zusammen. Denn auch, wenn der Wahlkampf in Baden-Württemberg betont »bürgerlich« und gesetzt (man könnte sagen: harmlos) erfolgte – Spitzenkandidat Bernd Gögel empfahl sich als gemäßigter »Realpolitiker«, der sich für »Sachpolitik für die Bürger« begeistere –, waren es zwei Themen, die den Ausschlag für eine AfD-Stimme gaben:

Im »Ländle« setzt sich damit ein gesamtwestdeutscher Trend durch: Das Gros der Stammwähler ist migrationskritisch gesonnen und sieht dieses Anliegen ausschließlich bei der AfD vertreten (während sich der Nicht-AfD-Wähler kaum für Migration als Problem interessiert!). Das Thema dürfte stets für 7-8 Prozent ausreichen.

Alles, was darüber hinaus reicht, muß auf weiteren inhaltlichen Feldern erkämpft werden. Und gerade weil es momentan weder meta- noch realpolitisch in der eigenen Macht steht, die Anti-Rechts-Front auszuhebeln und Durchbrüche weit über das eigene Sympathisantenfeld zu erzielen, muß das Maximalmögliche innerhalb des eigenen Feldes herausgeholt werden. Das gelang diesmal nicht und führte zu entsprechenden Verlusten.

Deutlich wird im Anschluß an die Betonung innerer Sicherheit und der Zuwanderungsproblematik: »Soziale Gerechtigkeit« und die Sorge um »Arbeitsplätze« folgen direkt dahinter. Migrationskritik und innere Sicherheit plus Streben nach sozialer Sicherheit sind und bleiben die beiden Standbeine der Partei – das eine ist ein konstruktiv zu bespielender Selbstläufer (Migration, innere Sicherheit), das andere muß, auch auf Basis der Ergebnisse von Kalkar aus dem November 2020, ausgebaut werden. Doch just diese Grundzüge einer patriotischen Sozialpolitik werden von einer 2/3-Mehrheit im Bundesvorstand schlechterdings ignoriert, wo nicht offen unterlaufen.

Es ist auch in diesem Kontext ein Schlag ins Gesicht aller aufopferungsvoll kämpfenden Basismitglieder der AfD, der Wähler und auch der – diesmal – ferngebliebenen Sympathisanten der Partei, wenn der Co-Bundessprecher Jörg Meuthen zu den Wahlen im Altparteien-Jargon mitteilt:

Die gestrigen Wahlen waren reine Personenwahlen - polit. Inhalte spielten keine Rolle. Unsere recht junge Partei konnte sich in beiden Parlamenten dank unserer Wähler festsetzen. Wir machen weiter Politik im Sinne der ganz normalen Bürger!

-- -- --

b) Rheinland-Pfalz Ähnliche Entwicklungen wie in Baden-Württemberg in bezug auf die Frage »Wer wählt die AfD?« können in Rheinland-Pfalz beobachtet werden. Auch hier ist die AfD die Partei der Arbeiter und der Selbständigen. Allerdings ist hier deutlich zu sehen, daß öffentlichkeitswirksame Auftritte eines Teiles der Mainzer Landtagsfraktion um den scheidenden Fraktionschef Uwe Junge für Verluste unter den Arbeitern sorgten, weil man sich aus einer falsch verstandenen und überstiegenen »Bürgerlichkeit« heraus (»Wir sind keine Arbeiterpartei«) ohne jede Not ausdrücklich nicht um ihre Interessen bemühte – das gilt wohlgemerkt nicht für die gesamte Landespartei, sondern für einige markante und damit eben besonders öffentlichkeitsrelevante Aushängeschilder. Rheinland-Pfalz hat als Bundesland viele Gesichter und so ist es bedauerlich, daß man in Gegenden wie Ludwigshafen-Gartenstadt, wo die AfD bei der letzten Wahl fast 40 Prozent erreichte, seine Ergebnisse nicht durch einige Jahre Graswurzelarbeit verstetigte. Der SPD gelang es durch ebensolches Bemühen an der Basis, ihr Ergebnis wieder zu stabilisieren. Trotz dieser Verluste im Arbeitersegment, die nun einige bestehende Mandate plus Mitarbeiterstellen kosten, ist in Rheinland-Pfalz wie in Baden-Württemberg die Verbindung aus Migrationskritik und Sozialpolitik für die eigenen Leute das entscheidende Wahlkriterium für AfD-Sympathisanten: