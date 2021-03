Gespräch über Fallada – und ein Akademietermin

KlausD. 22. März 2021 17:59

Wer Hans Fallada, wie und wo er von 1933 bis 1945 lebte und arbeitete, "hautnah" kennenlernen möchte, dem sei ein Besuch in seinem als Museum eingerichteten und wunderschön gelegenen Haus in Carwitz nahe dem mecklenburgischen Feldberg empfohlen. Nun, das Hans-Fallada-Museum Carwitz wird als eines von 22 Museen in Ostdeutschland im "Blaubuch der Bundesregierung" als "kultureller Gedächtnisort von nationaler Bedeutung" geführt. Was das wohl heutzutage heißen mag ...? Jedenfalls hat mich dies und der dort sichtbare "Mensch Fallada" nicht dazu veranlasst, mich näher mit seinen Werken zu beschäftigen. Aber vielleicht ändert sich das ja ab dem 25. März ...

https://fallada.de/museum-oeffnungszeiten/