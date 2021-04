Sezession-Archiv: Altbestände abzugeben

Sie stammen aus einem Zwischenlager, von dem aus wir in Österreich Abonnenten beliefern. Nun haben wir dieses Lager einer Revision unterzogen und zwei Paletten älterer Hefte nach Schnellroda geholt, um sie den Sammlern und den Theoriehungrigen unter Ihnen anzubieten.

Es sind Raritäten dabei, überhaupt: seit Jahren und sogar seit einem Jahrzehnt vergriffene Hefte, etwa Themenhefte über Carl Schmitt (42), die KR (44) und Geschichtspolitik (66), oder auch Hefte mit den großen internen Debatten (53) bis hin zu den Brüchen (59). Inhaltsangeben finden Sie übrigens zu jedem Heft hier in unserem Archiv.

Der Verkauf läuft nun so:

+ Unten finden Sie eine Liste mit den Stückzahlen der vorrätigen Hefte.

+ Jedes Heft kostet 5 €.

+ Bestellen Sie bitte online unter vertrieb(at)sezession.de oder telefonisch bei Frau Wirzinger unter 034632-904396.

+ Wir geben die Hefte ab, solange der Vorrat reicht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

+ Wir versuchen, das Angebot in diesem Blogbeitrag aktuell zu halten, also die Stückzahlen je nach Verkauf anzupassen.

+ Die Hefte 96 bis 101 sind auf unserer Verkaufsseite für 11 € pro Exemplar zu haben, also hier.

Hier nun die Aufstellung, in Klammern das Thema der Themenhefte. Viel Jagdglück!

1x Heft 16 (Eliade)

1x Heft 19

2x Heft 20 (Dritte Wege)

1x Heft 21

1x Heft 23

1x Heft 24 (Masse)

1x Heft 25

1x Heft 28 (Konrad Lorenz)

1x Heft 29

2x Heft 30 (Elite)

4x Heft 31

1x Heft 32 (Deutschland)

1x Heft 33

2x Heft 34 (Faschismus)

3x Heft 35

2x Heft 37

2x Heft 38 (Konservativ)

2x Heft 39

13x Heft 40 (Islam)

13x Heft 41

11x Heft 42 (Carl Schmitt)

12x Heft 43

9x Heft 44 (Konservative Revolution)

13x Heft 45

10x Heft 46 (Lage 2012)

3x Heft 47

3x Heft 49

3x Heft 50 (Stil und Form)

3x Heft 51

12x Heft 52 (Wir selbst)

15x Heft 53

20x Heft 54 (Reaktion)

23x Heft 55

15x Heft 56 (Heimatboden)

16x Heft 57

23x Heft 58 (1914)

16x Heft 59

23x Heft 60 (Demokratie)

24x Heft 61

23x Heft 62 (Kulturkritik)

20x Heft 63

19x Heft 64 (Heidegger)

29x Heft 65

22x Heft 66 (Geschichtspolitik)

23x Heft 67

23x Heft 68 (Machbarkeit)

7x Heft 69

26x Heft 70 (Widerstand)

12x Heft 71

12x Heft 72 (Netzwerke)

9x Heft 73

11x Heft 74 (Lage 2016)

16x Heft 75

14x Heft 76 (Gewalt)

13x Heft 77

24x Heft 78 (Vorwärts immer)

15x Heft 79

15x Heft 80 (Parteienherrschaft)

14x Heft 81

15x Heft 82 (Hegung und Enthemmung)

17x Heft83

16x Heft 84 (1968)

15x Heft 85

14x Heft 86 (Nation und Europa)

16x Heft 87

19x Heft88 (Volk)

12x Heft 89

12x Heft 90 (Sachsen)

14x Heft 91

11x Heft 92 (Das politische Minimum)

1x Heft 93