Die algorithmisierte Nation

Nordlicht 26. April 2021 22:10

Die deutsche Nation ist die Kulturnation ist die Gemeinschaft der Menschen, deren Muttersprache "deutsch" ist.

Dass sich Deutsche erst spät in einem großen Staat verbanden, 1871, dabei leider Österreich ausschlossen (- die Gründe liegen nicht zuletzt in dem militanten Katholizismus der Habsburger), bestimmt unsere Probleme ab 1914. Auch wenn in der EU die Staatlichkeit Deutschlands zur Unkenntlichkeit zerlegt werden sollte, bleibt die Deutsche Nation.

Die deutsche Sprache ist nicht im Bestand gefährdet, also sind es auch nicht die Deutschen. Man kann über Anglizismen klagen und sich über die Gender-Vorschriften der Herrschenden empören, das ist berechtigt, aber das wird unsere Sprache nicht zerstören. Bürokratisch auferlegtes Deutsch setzt sich nicht durch, es perlt ab. Das Volk gestaltet und verändert die Sprache so, wie sie im Alltag praktisch ist. Das war immer so.