Netzfundstücke (86) – Leipzig, Kollhoff

Denn vorbei sind die Zeiten, in denen unser Milieu den Angriffen von links lediglich ein naives, stereotyp konservatives Hoffen auf die »harte Hand« der Staatsgewalt entgegensetzte. Wenn schon in Anbetracht der Eskalation linker Gewalt keine deutlichen Konsequenzen von staatlicher Seite gezogen werden – was beim entsprechenden linken Filz in Behörden und Exekutive niemanden wundern sollte –, dann erwidert man die notorische Tatenlosigkeit am besten mit der auf linker Seite bewährten »Recherche«-Methode.

Transparenz herstellen – die tiefen Verflechtungen zwischen linksextremer Szene, Parteien, Journaille und Kulturbetrieb zutage fördern. Den Akteuren, die im Dunkeln agieren, ein Gesicht geben. Im Rampenlicht lebt es sich für die meisten eindeutig unangenehmer.

Das COMPACT-Magazin hat mit seinem Sonderheft Antifa – Die linke Macht im Untergrund (das wichtige Heft hier bei Antaios direkt bestellen) einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die antifaschistischen Strukturen und ihre Funktionsweisen auszuleuchten.

Dem Treiben einer wichtigen Schlüsselfigur im linken Sumpf, die ich bereits hier auf Sezession im Netz anläßlich des feigen Anschlags auf den Vorsitzenden der Jungen Nationalisten (JN) Paul Rzehaczek kritisch begutachtet hatte, widmet sich das Sonderheft dabei eingehend. Die Rede ist von der in linksextremen Kreisen bestens vernetzten Leipziger Linken Politikerin Juliane »Jule« Nagel.

Bei Recherchen bezüglich der Connewitzer Terrorzelle rund um Lina Engel fand COMPACT heraus, daß »Jule« Engels aktuell untergetauchten Verlobten Johann Guntermann während seiner Haftzeit in der JSA Regis-Breitingen besucht haben soll. »Jule« gefällt das gar nicht – sie klagt nun gegen COMPACT

Hier die komplette Passage, die den Unmut von »Jule« auf sich zog:

Ähnlich läuft es auch bei der HNA [Hessische/Niedersächsische Allgemeine], die wegen der hessischen Herkunft der Antifa-Frau gleich mehrfach über sie berichtet hat. Die Lokalzeitung zitiert die für ihre guten Kontakte in die militante Szene bekannte Leipziger Linken-Politikerin Juliane ‚Jule’ Nagel. Die spricht von ‚besonderer Härte’ gegen eine Frau, gegen die angeblich ‚kaum belastendes Material’ vorliege. Sie selbst kenne Lina Engel nur ‚flüchtig von politischen Veranstaltungen in Leipzig’, wie sie gegenüber dem Blatt behauptete. Offenbar eine dreiste Lüge: COMPACT-Recherchen ergaben, dass Nagel Lina Engels Verlobten Johann Guntermann während seiner Haftzeit in der JSA Regis-Breitingen besuchte – und zwar in Begleitung der jungen Frau, was aus Ermittlerkreisen bestätigt wird. Der 27-Jährige verbüßte dort bis September 2019 eine Haftstrafe, weil er in der Leipziger Innenstadt randaliert und in Dresden eine Pegida-Demonstrantin verprügelt und als ‚Nazischlampe’ beschimpft hatte. Doch damit nicht genug. Laut der Besucherliste soll Nagel sogar mehrfach in die Jugendstrafanstalt gekommen sein, obwohl Gefangene die knappen Besuchszeiten in der Regel nur für Lebenspartner, Familie und enge Freunde reservieren… Ist die Landtagsabgeordnete stärker in die Leipziger Zelle verstrickt, als sie zugeben möchte? Weiß sie womöglich sogar, wo sich der nach wie vor flüchtige Linksextremist Guntermann versteckt?

COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer kommentierte »Jules« Klage:

Doch bei diesen Verstrickungen hört es noch lange nicht auf. COMPACT legt weiter nach und konnte herausfinden, daß bei der Großrazzia der Polizei am Morgen des 28. April in Connewitz auch die Wohnung eines Mitarbeiters der Stadt Leipzig durchsucht wurde.

Anlaß für die Razzia war ein Angriff von BSG Chemie Leipzig Fans auf Anhänger des Stadtrivalen Lokomotive Leipzig: »Im September 2019 überfielen etwa 35 vermummte Gewalttäter aus der linksextremen Fußballszene von BSG Chemie Leipzig Fans des Rivalen Lokomotive Leipzig in einer S-Bahn. Die „Chemiker“ lauerten ihren Opfern auf, beschossen sie unter anderem mit Pyrotechnik.«

Der städtische Mitarbeiter, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, ist derweil kein Unbekannter: Der 33-jährige Henry A., genannt »Aule«, ist ehemaliger Geschäftsführer von Chemie Leipzig. Hier geht es zur ganzen, sehr lesenswerten COMPACT-Recherche zu »Aule«:

Neben COMPACT hält auch das Bürgernetzwerk Ein Prozent die Schlagzahl an Recherche-Artikeln zur linksextremen Szene hoch und ruft noch einmal ins Gedächtnis, daß Antifa (auch) Schreibarbeit ist. Denn viele Antifa-Akteure tarnen sich unter dem Deckmantel der »Pressefreiheit«.

Dabei bedient man sich dreier Mechanismen:

Als „Journalisten“ agierende Antifaschisten schaffen im Vorfeld sowie in der „Nachbereitung“ das geistige Klima, das linksextreme Gewalt begünstigt.

Sie markieren Andersdenkende als „rechts“ und geben sie damit zum Abschuss frei.

Im Nachgang wird die allgegenwärtige linke Gewalt relativiert und mit Verweis auf die rechte Gesinnung der Opfer gerechtfertigt.

Nach den ganzen Abgründen gibt es im wahrsten Sinne des Wortes noch etwas Erbauliches.

Sezession-Literaturredakteurin Ellen Kositza hat das neueste Buch des Architekten Hans Kollhoff gelesen und empfiehlt die 126 Seiten »ganzheitlicher Bildung« ausdrücklich:

Über den Beschuß Kollhoffs, dem man vorwirft »rechte Räume« zu schaffen, hatte ich bereits hier in den »Netzfundstücken (17)« berichtet. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk verteidigte Kollhoff hier seinen Ansatz und zog die Anschuldigungen berechtigterweise durch den Kakao: