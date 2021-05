Worüber schreibt Bernd Stegemann? (II)

Herr K aus O 10. Mai 2021 18:49

Tja. Nur die Linke kann diesen Wahnsinn beenden. Ich überlege mir, nochmal Marx zu lesen. Nicht, um als Marxist die Welt zu verändern, sondern um den, diesen Kapitalismus zu verstehen. Denn das, was die Linke links nennt, sind doch nur unterstützende Massnahmen, um Reiche noch reicher zu machen. Die Masseneinwanderung z.B. war und ist ein Turbo, um den Wohnungsmarkt komplett aus den Angeln zu heben, natürlich zu Gunsten großer Konzerne. Wenn jetzt die Mieten explodieren: Das ist also „links“? Also: Um so besser, wenn sich um Wagenknecht ein paar Leute formieren, um diesen Wahnsinn zu entlarven.