Netzfundstücke (88) – Maschke, Nahost, Guthmannshausen

Laurenz 22. Mai 2021 18:25

@JS

Sie täuschen Sich. Das Interview/der Artikel mit Günter Maschke ist keinesfalls lesenswert. Maschke begeht denselben Fehler, wie HB & kann nicht zwischen elitärer Intelligenz & Klugheit unterscheiden, ein grundsätzlicher narzißtischer Fehler. Und Beide, Maschke, wie HB, zählen Sich Selbst zur intellektuellen Elite, was auch durchaus sein kann. Unsere Elite in Jüngers Jugend war vielleicht intelligent, aber dafür, durchgängig die letzten 100 Jahre genauso blöd wie heute. Und in der Blödheit unterscheiden sich Eliten, Bürgertum & Proletariat keineswegs. Was nutzte also die Abschaffung der Demokratie, wenn dadurch die politischen Entscheidungen exkremental bleiben? In einer Basis-Demokratie kann Sich keiner mehr beschweren. Die Mehrheit muß die Fehlentscheidungen verantworten, was eine ganz andere politische Kultur bedeuten würde.

Die Chor-Musik im Rittergut-Video ist mega-perfekt. Der Schutz des provokanten Ritterguts war es wohl weniger.....