Netzfundstücke (90) – Handarbeit, Ibiza, Abgründe

Valjean72 7. Juni 2021 11:00

@RMH @brueckenbauer:

ich stimme Ihnen zu, aber die Reeducation ist leider nicht der einzige Umstand, der regelmäßig überschätzt wird.

Dass Sie das so sehen, überrascht mich keineswegs.

@brueckenbauer:

Feindseligkeit gegen die eigene Volksgruppe, so etwas gibt es überall, aus Gründen, die überall entstehen können.

Aha, Sie glauben allen Ernstes, dass es in anderen Ländern möglich ist, dass Spitzenpolitiker (in dem Fall von den Grünen) an Demonstrationen teilnehmen, auf denen Sprüche in Großbuchstaben zu lesen sind wie : "Deutschland verrecke!", "Nie wieder Deutschland!", "Deutschland, du mieses Stück Scheiße!"

Der Schuldkult ist omnipräsent und bereits unsere Kleinkinder werden damit konfrontiert und auch traumatisiert.

Hierin liegt mE der entscheidende Schlüssel zur deutschen Auto-Agression unserer Zeit, sowie zum Welcome-Refugees-Wahn: "Erlösung durch Selbtsauflösung".