Staat oder Staatsferne – eine Debatte

Laurenz 11. Juni 2021 11:45

(2)

Das bodenlose keyneseanische Gelddrucken, wie eine unverantwortliche, dem Deutschen Volke nicht gerecht werdende Ausgaben-Politik, führte seit (auch schon vor) 1999 zur asozialen Inflation, die jetzt gerade beginnt, zu traben.

Über Inflation werden Normalbürger enteignet & natürlich vor allem die sozial Schwachen, da steigende Zuwendungen nie die Inflation kompensieren. Die Bürger reagieren im Grunde undeutsch, aber vernünftig, nicht umsonst legt man in Rekordzahlen das Ersparte in ETFs an, Investment-Fonds, die gestreut in Aktien & Edelmetallen investieren. Nicht jeder mag oder kann sich Immobilien kaufen, die ebenfalls als Anti-Inflation-Investment gelten. Nicht umsonst gräbt da die Linke in Berlin an den Renditen. Niemand will den individuellen Bürger so arm machen, wie die Linke.

Die BK/EL-Debatte ist im Grunde keine. BK liegt schon insofern richtig, daß man keine sozialisierte Gesellschaft von heute in 2 Tagen davon überzeugen kann, den Lebens-Stil zu ändern. Und die Anti-Kennedy-Anspruchshaltung an den Staat reicht von unten bis in die Oberschicht.