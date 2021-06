Regenbogen-Uniformität

RMH 23. Juni 2021 19:48

" ... unterscheidet sich in nichts von der einstigen SED-Propaganda:"

Das war wohl einer der Sachen, die einem als Westler damals beim sog. "kleinen Grenzverkehr" als erstes aufgefallen war. In der BRD Werbung für Konsumprodukte, in der DDR "Solidarität mit Nicaragua" etc.

Die Wiederkehr dieser "social spots" und politischen Bekenntnisfahnen ist das, was einem seit der Wiedervereinigung ganz besonders auffällt, da es so etwas in der alten BRD so gut wie nicht gab. Dazu aktuell eine Medienkampagne pro Regenbogenbeleuchtung, die in ihrer Einseitigkeit keinen Widerspruch zu kennen scheint. Dabei sollte man nie vergessen:

Das, was in HU jetzt verabschiedet wurde, war bei uns bis vor gar nicht mal so langer Zeit noch schlichter Standard im Rahmen des sog. "Jugendschutzes" (den es bei uns nicht mehr zu geben scheint, siehe Werbung für Sexspielzeug im TV schon ab 18.00 Uhr etc.). In der ung. Mannschaft spielen Spieler, die Profis sind. Keiner kann wissen, ob und wie sie zu Orban und den von ihm mit veranlassten Gesetzen stehen. Man beckmessert in der typisch deutscher Art ein anderes Land und will eine ganze Mannschaft zum "eigenen Bekenntnis" vergattern, ohne zu wissen, ob da überhaupt wer und wenn ja, wie viele, zu unserem wahren Glauben "bekehrt" werden müssen. Was macht man als Oberlehrer eigentlich, wenn man gegen Ungarn verliert (beim Fußball ist alles möglich)?

Zusammengefasst: Die gesamte Aktion ist für einen als Deutschen wieder mal ein echter Fremdschäm-Moment.