Netzfundstücke (93) – Betreuung, Power, Heimat

RMH 27. Juni 2021 10:44

Der schwere DDR- Kitsch des Liedes über Heimat wird durch die schwerst-tätowierten, sich dem Alkohol hingebenden Typen gleich mehrfach, z.T. ironisch, gebrochen. Besonders schön in der Szene, als sich Herr Korn (nomen est omen) dem rauschbedingten Schlaf hingibt. Auch das Windrad in einem der Bilder zeigt das, was auch schon zu DDR Zeiten galt: Am Ende findet trotz aller Lieder eine zweckmäßige Verwertung der Heimat statt. Da möchte man am liebsten wirklich noch einen trinken gehen, um im Rausche am Ende zum Punkt "Aus" zu kommen, der für wenige Stunden alles vergessen macht ... von mir gibt es für dieses Video daher 9 von 10 Punkten.