Anja Reschke unterzeichnet eine Unterlassung

Diese Jubiläen waren der Anlaß für ein Interview mit Reschke, in dem sie sich selbst als kritische, unabhängige und gewissenhafte Journalistin darstellte und unter anderem mich als Gegenbild aufbaute. Sie behauptete, ich hätte wörtlich folgende Losung ausgegeben:

Wir möchten nicht am Diskurs teilnehmen, wir möchten ihn zerstören.

Normalerweise halten wir es hier ja mit Gottfried Benn, dem es völlig egal war, ob ihm einer "Sex mit Stubenfliegen" (so seine Wortwahl!) andichtete. Aber die Behauptung, ich wolle nicht am Diskurs teilnehmen, sondern ihn zerstören (und hätte dies sogar als Losung ausgegeben, also Menschen, die schon etwas länger oder auch erst seit kurzem in diesem Land leben, dazu aufgefordert, nicht mehr miteinander zu sprechen, schon gar nicht öffentlich): Dies mir zu unterstellen (dem nach allen Seiten offenen Dorfbrunnen der Neuen Rechten), schlug dem Faß den Boden aus.

Unterlassungsaufforderung also: Anja Reschke (diese lebende Ikone journalistischer Äquidistanz, unabhängig bis auf die paar Kröten, die aus dem öffentlich-rechtlichen Säckel ihr ausbezahlt werden) solle fortan so Schlechtes, mich Verkennendes nicht mehr über mich behaupten dürfen und habe dafür zu sorgen, daß es dort, wo es schon hunderttausende Leser gefunden habe, getilgt würde, verbunden mit einer Richtigstellung.

Alles in allem kein ungewöhnlicher Vorgang, jeder kann sich mal irren, kann einen raushauen, ohne nochmal genau nachgeschaut zu haben, ob Diskurszerstörung oder Konsensstörung gemeint war, ob also der Diskurs (ab jetzt: die Auseinandersetzung, das Gespräch, der Streit) abgelehnt oder eben nur in seiner um echt alternative Meinungen erweiterten Form für interessant befunden werde.

Letzteres natürlich, darauf wiesen wir Frau Reschke anwaltlich höflich hin, bloß: Sie sah es nicht so. Die beiden Zeitungen, die das Reschke-Interview auch online gebracht hatten, lenkten sofort ein und tilgten das Falschzitat, indem sie es durch eine schwammige Formulierung ersetzten. Der Hinweis, daß da zuvor eine miese Unterstellung gestanden hatte, unterblieb freilich.

Dafür kam ein Anwaltsschreiben, in dem die seit 2007 empört zitierte Passage aus meinem Büchlein Provokation (zum Glück vergriffen) erneut herhalten mußte:

Und so sind denn auch die Provokationen vieler Künstler, Quer-, In- und Vordenker von der Sorte Provokation, über die wir sprechen, zu unterscheiden. Für jene ist Provokation der Versuch, eine Einladung an die Futtertröge zu erhalten. Für uns ist Provokation keine Verkaufsstrategie, und die Hoffnung auf den Einbau in den satten Diskurs gäbe all unser Tun der Lächerlichkeit preis. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform, nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache, nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party.

Das fett markierte ist jener unvollständige Satz, den die Kanzlei zitierte, um Reschkes Unterstellung zu rechtfertigen. Bloß wäre selbst dann, wenn man Sätze ganz zu lesen und zu verstehen nicht fähig ist, die richtige Zitierweise eben diese gewesen und nicht die erfundene "Losung" aus dem Interview. Man sollte aber als kritische, tolle Journalistin auf sensiblem Feld überhaupt nicht verkürzt zitieren. Für die Doofen dieses Berufsstands:

Ich trinke nie Alkohol

ist etwas anderes als

Ich trinke nie Alkohol vor dem Mittagessen.

oder? Gut. Und weil hier einer nicht nie Alkohol trinkt, sondern zum und ab dem Mittagessen vielleicht sogar jede Menge, ist die aus drei Wörtern bestehende Einschränkung "vor dem Mittagessen" eigentlich eine Ausweitung vielleicht sogar ins Exzessive hinein.

Zurück zum Dorfbrunnen:

Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende

ist etwas völlig anderes als

Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform.

Und vor allem: Es könnte sogar die Ausweitung des Gesprächsbedarfs bis ins Exzessive hinein sein, denn stellen wir uns einmal vor, es gäbe plötzlich echte Debatten. Die Konsensdiskurse, dieses 4 gegen 0 bei Maischberger oder Will, dieses Gerede mit nur einer Meinung, dieses Diskurs-Gespiele, Debattenvortäuschen, Mündigkeitstheater - es wäre abgelöst. Das ist es, dessen Ende nicht nur ich mir wünsche, sondern die vielen Millionen Leute ebenso, die trotz des Dauerfeuers aus den Panoramakanonen von Reschke und Co. ihr Kreuzchen dort gemacht haben, wo sie die dringend notwendige Ergänzung und Aufmischung des "Diskurses" vermuten.

Leute wie Reschke betreiben, was sie uns unterstellen: Diskursverhinderung. Indem sie die Lüge verbreiten, wir hätten kein Interesse an einem Gespräch, einer Auseinandersetzung, einem Wortgefecht, in dem sich tatsächlich einmal zwei oder vier Leute mit ganz unterschiedlichen Auffassungen duellieren, stehen sie selbst als die Wächter der Demokratie, der Meinungsfindung, der offenen Gesellschaft und der Gesprächsbereitschaft da. Dabei sind sie vor allem eines: Umbauhelfer und Sturmgeschütze der Cancel Culture.

Ich saß ja nun gestern mit meinem Anwalt vier Stunden über dem Schriftsatz, der am Donnerstag unseren Sieg vor Gericht in Halle an der Saale hätte herbeiführen sollen. Aber dann flatterte auf den Abend die gerichtliche Nachricht ein, daß Frau Reschke nun doch den Rechtsstreit nicht mehr fortsetzen wolle, sondern die Unterlassung unterzeichnet habe.

Damit die Arbeit an unserem Schriftsatz nicht ganz umsonst war, hier die entscheidenden Auszüge:

-- -- --

Der Antragsteller wird zum Beleg für seine möglicherweise mangelnde Bereitschaft zum Diskurs mit folgender Aussage aus seinem Buch "Provokation" (2007) zitiert:

Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform.

Das vollständige Zitat, immer noch ohne den davor und danach ganze Buchseiten umfassenden Kontext lautet:

Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform, nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache, nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party.“

Das entscheidende, vom Antragsteller auf Nachfrage stets erläuterte, von politischen Gegnern stets unterschlagene Wort lautet "Konsensform". Der Antragsteller ist der Auffassung, daß über wesentliche Themen öffentlich nicht debattiert werden sollte, indem man beispielsweise in einer Talkrunde vier Teilnehmer mit grundsätzlich derselben Auffassung sprechen lassen sollte. Das Motto der Diskursbeteiligung des Antragstellers ist "Konsensstörung", also das Einbringen alternativer, streitbarer, nicht von vornherein auf den Konsens ausgerichteter Auffassungen und Standpunkte. Daß es ihm darum geht und nicht um die Zerstörung des Diskurses, zeigen die folgenden drei (von noch viel mehr möglichen) Punkten.

1. Der Antragsteller hat im August des vergangenen Jahres den Erlös aus dem Verkauf einer Festschrift für eine Veranstaltung bereitgestellt, auf der er und einige seiner Mitarbeiter dezidiert mit weltanschaulich links verortete Wissenschaftlern ins Gespräch kommen wollen. Bisher ist es dem Antragsteller nicht gelungen, geeignete Gesprächspartner aufzutreiben. Die Absagen weisen im Tenor stets auf das Phänomen der sogenannten Cancel Culture hin, das in den vergangenen Monaten in der politischen Kultur kontrovers diskutiert wurde: Man wolle sich durch eine Zusage zur Diskussion mit dem Antragsteller nicht den Mechanismen der Cancel Culture aussetzen. Cancel Culture herrscht dort, wo Vertreter abweichender Meinungen nicht mehr am Diskurs beteiligt werden sollen. Prominente Beispiele der jüngeren Zeit, die zu Diskussionen über die Legitimität der Cancel Culture führten, sind:

+ die Ausladung des Malers Axel Krause von der Leipziger Jahresausstellung 2019,

+ die Löschung eines Beitrags von Dieter Nuhr zum 100. Jahrestag der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Frühjahr 2020 und

+ die Ausladung der der Kabarettistin Lisa Eckhart vom Harbour-Literatur-Festival in Hamburg, ebenfalls 2020.

Cancel Culture als Diskussionsverhinderungsstrategie lehnt der Antragsteller nicht zuletzt deshalb ab, weil er selbst, wie soeben ausgeführt, Leidtragender dieser Machttechnik wurde.

+ So hat auf Druck von Politik und Medien der ehemalige Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, seine Zusage zu einer öffentlichen Debatte mit dem Antragsteller in Magdeburg im November 2016 wieder zurückziehen müssen.

+ Ebenso konnte eine Diskussion des Antragstellers im Rahmen der Studienstiftung des Deutschen Volkes im Februar 2019 nicht durchgeführt werden. Unter dem Titel "Diskurs(-), Feindschaft und das Politische" sollte der Antragsteller sich in einer Arbeitsgruppe den Fragen von Studenten stellen und danach an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Der öffentliche Druck, medial inszeniert von der Frankfurter Rundschau, war so groß, daß sich die Studienstiftung zuletzt sogar für die Einladung entschuldigte.

2. Der Antragsteller war im April 2019 neben Hendryk M. Broder und zwei weiteren Diskussionsteilnehmern zu Gast in der Talkshow "Hangar 7" des österreichischen Senders Servus TV. Er nahm diese Einladung so selbstverständlich an, wie er auch Einladungen zum Talk in deutschen Fernsehsendern annehmen würde.

3. Der Antragsteller hat vor wenigen Wochen ein Buch veröffentlicht, das zwei Briefwechsel mit den Professoren Armin Nassehi und Claus Leggewie dokumentiert: Nassehi, ich und Leggewie, kaplaken 75. Diese Briefwechsel mit eher linksstehenden Persönlichkeiten sind in den Medien vielzitierte Belege für die Diskussionsbereitschaft des Antragstellers. Und mehr: Gerade an dieser Diskussionsbereitschaft wurde von den politischen Gegnern scharfe Kritik geübt: Man warf Nassehi und Leggewie wiederum ihre Bereitschaft zur Diskussion vor, weil man im Dialog eine Form von Öffnung für die Denkweise des Antragstellers sah und sieht.

Zusammengefaßt: Die Behauptung der Gegenseite, der Antragsteller habe die Losung ausgegeben, den Diskurs zu zerstören, entbehrt jeder Grundlage. Erschwerend kommt hinzu, daß "Losung" mehr ist als eine persönliche Meinung. Die Gegenseite hat damit behauptet, der Antragsteller habe nicht nur selbst kein Interesse am Diskurs, sondern habe darüber hinaus seine Leser und Zuhörer dazu aufgefordert, den Diskurs zu zerstören.

Diese Unterstellung hat vor dem Hintergrund der Mechanismen der Cancel Cultur, aufgrund der Prominenz und der medialen Reichweite der Gegenseite und der bisher nicht erfolgten Gegendarstellung die Diskurswilligkeit des Antragstellers öffentlich ins Gegenteil verkehrt – ein Beispiel für die subtile Zerstörung des Diskurses.

-- -- --

Dem ist nicht viel hinzuzufügen, es steht hier wie immer fürs Protokoll.