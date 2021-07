Laurenz 21. Juli 2021 15:18

Der Artikel ist zwar nett, faßt rechte Logik gut zusammen, ist aber im Grunde überflüssig. Die 10 Punkte oder Thesen verstehen sich im Grunde von selbst. BKs Aussagen zum solidarischen Patriotismus stehen in der politischen Absicht mit dem stärksten prognostizierbarem Erfolg als beste Perspektive für die Rechte da.

Der heutige kranke Wohlfahrtsstaat artikuliert sich an deutlichsten in der Schröder-/Fischer-Mechanik am Raub an den Einlagen der Sozial- & Kranken- & Rentenversicherten, der bis heute anhält. Ob nun israelische oder türkische Staatsbürger in ihren Heimatländern mitversichert sind, ohne Beiträge zu leisten, oder Flüchtlinge die öffentlichen Krankenkassen belasten, geht das zurück bis Kohls Aufbau Ost, dessen ABM-Maßnahmen aus den Beiträgen von Arbeitslosen-Versicherten bezahlt wurde. Auch schon Willy Brandt plünderte die Rentenkasse zugunsten von Hilfs-Krediten für den Genossen Tito. Der Betrug am nicht-selbständigen Bürger, wie Arbeitgebern, ist Teil des staatlichen Selbstverständnisses der ehemaligen Bonner- & Berliner Republik. Es geht hier nicht um die politischen Entscheidungen an sich, aber diese müßten bis heute steuerfinanziert sein, was sie zum großen Teil nicht sind.

Der Beitrag von unserem Hilfs-Imagine, Sandstein, ist natürlich zu vernachlässigen. Niemand hält technischen Fortschritt auf, auch kein Sozialist, wie Sandstein. Der technische Fortschritt findet dann eben woanders statt.