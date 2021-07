Zwischenbilanz (1): Tag der offenen Tür

Brandolf 28. Juli 2021 19:40

Die Präventivkriegsthese ist höchstwahrscheinlich Nonsens, der auf Nazi-Propaganda basiert, weil sie sich schwerlich mit der bestens dokumentierten, jedoch von transatlantischen Historiker vorsätzlich ignorierten Geschichte deutsch-sowjetischer Kooperation beginnend mit dem Vertrag vom Rapallo und der geheimen militärischen Zusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der Roten Armee in der Zwischenkriegszeit sowie der Befürwortung eines deutsch-sowjetischen Bündnisses in Deutschland, insbesondere auf Seiten der politischen (nicht-nazistischen, nationalistischen und nationalkonservativen) Rechten, deren prominentester Vertreter General Hans von Seekt war, in Einklang zu bringen ist.

Der Großteil der Anhängerschaft dieser argumentativ nur schwach grundierten These sind an Selbstentlassung und Romantisierung der in der Tat - übrigens wie die Rote Armee auch - in geringem Maße politisierten, aber dennoch in z.T. sehr schwere Kriegsverbrechen verwickelten und in einem sinnlosen (und von den angelsächsischen Mächten durch Erleichterung des Kaufs kriegswichtiger Rohstoffe und die Vergabe umfangreicher Kredite mit dem Ziel der Zerstörung Deutschlands in einem zermürbenden Krieg ermöglichten) Feldzug von der sowjetischen Armee geschlagenen, zum emotionalen Identifikationspunkt gewordenen Streitmacht interessierte Wehrmachtsveteranen. Einer der Protagonisten dieser These ist interessanterweise ein in Russland lebender deutsch-polnischer Historiker, dessen persönliches Motiv zu ergründen wäre.