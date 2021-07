Sammelstelle für Gedrucktes (28)

Dazu vermeldet Christoph Prantner in der NZZ (v. 26.7.2021):

Der Thüringer Landtag hat am Freitag den von der AfD gestellten Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow abgelehnt. Weil der Antrag gemäss Verfassung des Freistaates ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum sein musste, hatte die AfD ihren Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Björn Höcke, als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert. Erwartungsgemäss ging das Votum gegen Höcke aus. Linkspartei, SPD, Grüne und FDP lehnten den Antrag der grössten Oppositionspartei in Erfurt ab, die 22 Abgeordneten der AfD votierten dafür. Die CDU boykottierte die Wahl wie angekündigt,

was sich insofern gegenständlicher darstellen ließe, als daß man den Abstimmungssaal zwar nicht verließ, aber geschlossen sitzen blieb, um zu verhindern, daß ja kein Mandatsträger am Ende dann doch lieber eine – gleichwohl: symbolische – Stimme für den Kandidaten Höcke abgeben könnte.

Die Fraktion der Christdemokraten scheint mittlerweile kein besonderes Gottvertrauen mehr in die Linientreue aller ihrer Angehörigen zu besitzen.

Was die meisten interessieren dürfte, ist indes: Wie geht es weiter in Erfurt?

Prantner faßt zusammen:

Vorgesehen waren die Landtagswahlen zunächst für April 2021 und schliesslich für den 26. September zeitgleich mit den Bundestagswahlen. Doch auch dieser Plan scheiterte zuletzt, weil sich die Parteien nicht binnen der erforderlichen Frist auf eine Auflösung des Landtags einigen konnten. Weder Linkspartei, SPD, Grüne noch CDU wollten das Risiko eingehen, noch einmal mit der AfD abzustimmen. Das Bestreben, die Demokratie zu beschützen, ging so weit, die Wähler schon wieder nicht an die Urnen zu lassen. Wann es nun Neuwahlen in Thüringen geben soll, ist ungewiss. Wie Ramelow ohne Mehrheit und CDU-Unterstützung regieren wird, ebenso.

Einzuwenden wäre: Wieso eigentlich ohne CDU-Unterstützung? Wenn es bis dato darauf ankam, ist tatsächlicher Mut, Ramelow jedwede Unterstützung zu entziehen, sei sie direkt oder indirekt, nun wahrlich nicht in schwarzer Parteifarbe dahergekommen.

Der Fraktionschef einer linken Partei sprach derweil

von einer von der AfD orchestrierten «Farce und Schmiere». Diese Partei und Björn Höcke persönlich seien «eine Schande für Thüringen». Das Land stehe für Demokratie, Freiheit, Offenheit und eine historische Tradition zwischen «Wartburg und Weimar». Die Farbe der AfD sei nicht Blau, sondern Braun – «und dieses braune Gift brauchen wir nicht in Thüringen»,

wobei ich mich direkt korrigieren muß: Es handelt sich bei dem Urheber dieser Zitate nicht um einen linken Fraktionschef, sondern just um den christdemokratischen, namentlich Mario Voigt. Allein, was sagt das noch aus in einer Epoche, in der »breite Bündnisse gegen rechts« nicht nur politisch, sondern auch sprachlich keine Grenze mehr kennen.

Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD, entgegnete indessen überaus gelassen und angemessen auf die Anwürfe; man kann es sich selbst ansehen.

Geschichtspolitik prägt auf verschiedene Art und Weise das aktuelle Zeitgeschehen, und es gibt entsprechende Debatten, die nicht vergehen wollen und für emotionale Zuspitzung sorgen: Das ist keine deutsche Besonderheit. Auch daß Bauvorhaben diskutiert werden, ist es nicht, wenngleich die deutsche Farce der 600 (!) Millionen Euro für den Anbau (!!) des Bundeskanzleramtes nicht zu toppen ist.

Doch während hierzulande die Kritik am protzigen Anbau nur vereinzelt tröpfelt, wird bei unseren Nachbarn lebhaft diskutiert. »Auf Polens Pilsudski-Platz vermengen sich Tragik, Politik und Geschichte«, vermeldet die NZZ (v. 28.7.2021).

Ivo Mijnssen weiß über diesen herausragenden Ort im Herzen Warschaus zu vermelden:

Benannt ist er nach dem Begründer des modernen Polen, Marschall Jozef Pilsudski. Vor ihm inspizierte hier schon Napoleon seine Truppen, und während des nationalsozialistischen Terrorregimes erhielt der Platz den Namen des «Führers» des Deutschen Reichs, Adolf Hitler. Heute finden die wichtigsten nationalen Feierlichkeiten und Staatsempfänge auf dem Platz statt. Sein Zentrum bildet das Grab des Unbekannten Soldaten: Dort brennt die ewige Flamme, eine Ehrengarde bewacht das Andenken an die Gefallenen. An den Wänden der vier freistehenden Säulen sind die Namen der wichtigsten Schlachten im letzten Jahrtausend verewigt.

So weit, so beschreibend. Der Streit beginnt, als es um die Kolonnade geht, denn diese war Teil des sogenannten »Sächsischen Palais«.

Mijnssen:

Das Barockschloss aus dem frühen 18. Jahrhundert diente in der Zwischenkriegszeit als Hauptquartier des polnischen Generalstabs. Dort befand sich etwa das Büro jener Code-Knacker, welche die deutsche Chiffriermaschine Enigma entschlüsselten. Damals wurde auch das Grab erstmals errichtet. 1944 zerstörte die Wehrmacht das Palais bei ihrem Abzug – zusammen mit dem Grossteil der Warschauer Altstadt.

Die Regierung um die führende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will dieses Schloß neu errichten. Seit fast 20 Jahren bemüht man sich in PiS-Kreisen um entsprechende Anstöße; finanzielle und denkmalschützerische Aspekte verhinderten es bislang – ein neuer Anlauf wurde Anfang Juli gestartet.

Der PiS-nahe Präsident Andrzej Duda sieht darin »ein gewaltiges Werk symbolischen Charakters, das den Wiederaufbau der Hauptstadt krönen soll«, nicht zuletzt sei der Palais ein Symbol für die polnische Unabhängigkeit, die Neuerrichtung würde das heutige Land mit jenem zwischen den Weltkriegen verbinden.

Wie so oft ist die Situation bei PiS ambivalent: Respektable Familien- und Sozialpolitik einerseits, nationalpolitisches Kokettieren mit deutschen Verbindlichkeiten aus historischen Gründen andererseits:

Stemmen will die Regierung die Ausgaben im Rahmen des polnischen «New Deal», eines grossen sozialpolitischen Investitionsprogramms, in das auch erhebliche EU-Mittel fliessen. Sie hofft auch, dass Deutschland sich an der Finanzierung beteiligt, um ein Zeichen zu setzen in der hochemotionalen Debatte um Restitutionen für die Zerstörungen der Besetzer.

Diskutiert wird in Polen aber nun nicht nur der Kostenfaktor des Wiederaufbaus, sondern auch die historischen Analogien und Verbindungslinien, die gezogen werden. Am Pilsudski-Platz, weiß Mijnssen zu berichten,

steht seit 2018 eine Statue von Lech Kaczynski neben jener von Pilsudski. Nur wenige Meter weiter liess Jaroslaw Kaczynski im gleichen Jahr ein Denkmal für den Flugzeugabsturz von Smolensk errichten. Dieser hatte 2010 seinem Zwillingsbruder und fast hundert weiteren Spitzenvertretern des Staates das Leben gekostet. Beide Gedenkstätten werden als Kulisse für Aktionen sowohl oppositioneller Aktivisten als auch der Regierungspartei benutzt.

Wenn man diesen hochpolitischen, hochsymbolischen Ort bereits hat – wozu dann noch das Palais? Das ist bisher im unklaren:

So war bei der Ankündigung der Gesetzesvorlage nur die Rede davon, es solle «ein Raum für kulturelle Institutionen und Initiativen» werden. Oppositionelle Medien spekulieren nun, ob damit ein Lech-Kaczynski-Museum gemeint sein könnte. Sollte es sich tatsächlich gegen alle Widerstände durchsetzen lassen, würde der verstorbene Präsident symbolisch auf die gleiche Ebene gehoben wie die Gefallenen, deren am Grab des Unbekannten Soldaten gedacht wird.

Der Brückenschlag wäre damit von den 1930ern und 1940ern ins 21. Jahrhundert erfolgt. Wie in Deutschland emotionalisiert in Polen die Geschichte vor allem die politische Rechte; Ausgang beiderseits ungewiss.

Bei Olympia ist die deutsche Fußballnationalmannschaft bereits ausgeschieden; der nächste peinliche Tiefpunkt nach der Europameisterschaft im Juni. Noch peinlicher war indes das Verhalten von Politik, Medien und Zivilgesellschaft in der BRD gegenüber der ungarischen Nation.

Wir erinnern uns: Familienschutzmaßnahmen und LGTBQ-kritische Gesetzgebung in Budapest sorgten nicht nur für eine moralpolitische Sturzflut des Gedruckten, sondern auch für Politikerstatements, Regenbogenfahnen allerorten und den neuerlichen Schulterschluß von Antifa bis Großkapital. Wer sich wirklich mit der ungarischen Thematik auseinandersetzen wollte, gar den ungarischen Standpunkt zu erfahren beabsichtigte – ging in der Regel leer aus. Die Budapester Zeitung beziehen zu wenige Leser, ihr Resonanzraum ist im deutschsprachigen Raum einstweilen gering.

Dem Compact-Magazin ist es daher hoch anzurechnen, daß es in der aktuellen Ausgabe (8/2021) Viktor Orbán selbst zu Wort kommen läßt, also jene Person, die spätestens mit Beginn der Europameisterschaft zur Persona non grata wurde.

Orbán ist in diesem Fall wenig diplomatisch – erfrischend greift er seine Kritiker in Westeuropa an: