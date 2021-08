Netzfundstücke (97) – Staat, August, Verzicht

Franz Bettinger 14. August 2021 13:42

@Deutsche Teilung: Eine radikal neue und überraschende Interpretation der deutschen Nachkriegspolitik liefert (bei Haisenko) der Historiker Reinhard Leube:

"Die Informationen der US u. GBs über die UDSSR waren spärlich; so konnte die Anti-Hitler-Fraktion nach Stalingrad beginnen, die westlichen Geheimdienste mit Falsch-Infos zu füttern, insbesondere über Stalins militärische Kapazitäten u. Eroberungs-Lust. Und so ist es den Anti-Hitler-Kreisen auch gelungen, das (schon 1943) de factu besiegte Deutsche Reich in zwei Frontstaaten teilen zu lassen und einen noch fataleren Friedensvertrag als den von Versailles abzuwenden. Die USA wurden geradezu gezwungen, ihren Westteil schnell wieder aufzubauen, als Bollwerk gegen die angeblich aggressive Sowjetunion.“ Reinhard Leube soll das sehr genau belegt haben. https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20212/kanzler-der-einheit-helmut-kohl-wollte-die-einheit-nicht/