Reihe Mäander – Buchkunst für 600 Leser

Man ist ja Verleger, weil man guten Büchern ans Tageslicht helfen und mit ihnen etwas bewirken will. Man ist es aber auch, weil die Freude an diesem Beruf sich im geglückten Zusammenspiel von Inhalt und Form ausdrückt. Dieses Zusammenspiel ist uns mit der Reihe Mäander gelungen:

Sie ist auf zehn Bände angelegt, die ersten beiden sind gerade erschienen, die Bände 3 und 4 folgen in wenigen Wochen. Wer abonniert, nimmt alle zehn Bände, sie sind numeriert, es gibt nur 600 Stück pro Band. Die Inhalte: mal erwartbar, mal überraschend, jedenfalls besonders. Die Form (für alle, die mit Buchkunst etwas anfangen können): leinengebunden, Vor- und Nachsatz auf Naturpapier, aus dem selben Material ist die Banderole, außerdem: Lesebändchen und ein perfekter Satz.

Den Eindruck, daß es sich um etwas Besonderes handle, scheinen auch die Sezession-Abonnenten gewonnen zu haben, die mittels einer Beilage zuerst von der neuen Reihe erfuhren: Die Vorzugsausgabe war nach vier Tagen vergriffen. Wir rechneten damit, daß sie rasch vergriffen sein würde, bloß nicht so schnell. (Aber bitte: Wer hat Leser wie wir?) Und so erscheint der erste Hinweis auf die neue Reihe in diesem Netztagebuch zu spät für diejenigen, die bisher nichts von der Reihe Mäander wußten: Wir haben vorgestern das Angebot für die Vorzugsausgabe aus dem Netz nehmen müssen.

Diese Vorzugsausgabe unterscheidet sich nur in einem Detail von der Normalausgabe: Jedem ihrer Bände liegt eine Beigabe bei, ein Sonderdruck, eine Ergänzung zum Buch selbst. Bei Jochen Kleppers Kriegstagebuch 1941 ist es beispielsweise seine literarische Skizze Die Wolke, die er im Rahmen einer Arbeit an der Chronik seiner Nachschubdivision während des Balkanfeldzugs verfaßte - ein völlig unbekanntes Kleinod.

Aber das ist ja nun Schnee von gestern, die Abonnenten der Vorzugsausgabe werden sich darüber freuen können, mehr gibt es nicht. Der Versand der ersten beiden Bände hat begonnen. Kleppers Kriegstagebuch 1941 ist Band I, über dieses Dokument ersten Ranges haben Erik Lehnert und ich im Rahmen unserer Klepper-Sendung ausführlich gesprochen (hier ansehen). Wir legen dieses Tagebuch ungekürzt vor, mit Anmerkungen von Lehnert und einem Nachwort aus meiner Feder.

Band II stammt aus der Feder des Ethnologen Christopher Webster van Tonder, der in Archiven nach Porträts forschte, die während des Dritten Reiches von Fotografen gemacht worden waren und - welchem Zweck eigentlich dienten? Oder dienten sie zunächst keinem Zweck, wurden aber irgendwann eingespannt für einen Zweck, der sozusagen hinzutrat und nach der Arbeit dieser völkischen Fotografen griff?

Ein Essay jedenfalls, und über 60 Abbildungen, die meisten davon erstmals entwickelt und gedruckt. (Der Vorzugsausgabe liegen außerdem fünf Bilder auf hochwertigem Fotopapier bei, aber die kann man ja nun nicht mehr bestellen.)

Im Druck die Bände III und IV: Jean Raspails mitreißender Traum von einem König jenseits des Meeres, übersetzt und eingeleitet von Konrad Markwart Weiß, und - Band IV - Gerhart Hauptmanns seltsame und völlig unbekannte Nacherzählung der Gralsmythen um Parsival und Lohengrin, bebildert mit den Illustrationen der Erstausgaben von 1914.

Die Bände V und VI sind in Arbeit, vermutlich werden wir sie noch in diesem Jahr ausliefern, spätestens aber Anfang kommenden Jahres.

Zu haben ist die Reihe Mäander also noch in der Normalausgabe, auch sie schon beinahe nur noch im Abonnement: Von den Einzelbände können wir immer nur ein paar Dutzend abgeben, das Kontingent ist rasch erschöpft. Zum Abonnement folgendes: Wir vergeben in der Normalausgabe die Nummern 1 bis 450. Wer möchte, kann ein paar Wunschnummern im Kommentarfeld zu seiner online-Bestellung nennen oder gleich telefonisch alles bestellen und besprechen: 034632-904396.

Vergeben sind die Nummern 1 bis 150 (bis auf ein paar Lücken) sowie viele von den Zehner- und Fünfer-Schritten, als 300, 310 undsoweiter. Insgesamt können wir noch 200 Abonnenten aufnehmen, dann ist diese Reihe vergriffen.

Hätten wir 1000 drucken sollen? Nein: Wir wollten etwas Besonderes, und es scheint, als sei uns dies gelungen...

-- -- --

Abonnement der Reihe Mäander hier zeichnen.