Sammelstelle für Gedrucktes (31)

Kurz darauf stand für die andere Spitzenkandidatin Alice Weidel fest, dass die Bundesregierung "aus den Fehlern von 2015 nichts gelernt" habe. Zudem postete die Bundestagsfraktionschefin auf Facebook "Afghanistan: Asylmoratorium jetzt!", und forderte, man müsse das "Asylrecht nach dänischem Vorbild" aussetzen.

Auch aus dem Europaparlament kamen klare Worte. Der bayerische Abgeordnete Bernhard Zimniok teilte mit:

Eine weitere Aufnahme von Migranten darf es nicht geben,

zumal die Bundesregierung in den letzten zehn Jahren 89.591 unerlaubt nach Deutschland eingereiste Afghanen zählte. 2021 waren es bis Ende Juni bereits 4.294, wovon fast alle noch im Land sind (Quelle).

Das hätte man ergänzen und dann dabei belassen können, um sich, der AfD-typischen Migrationsthematik sicher, fortan dem katastrophalen Krisenmanagement der Bundesregierung bei der Evakuierung ihrer Staatsbürger oder auch, größere Bahnen ziehend, der verhängnisvollen Rolle der NATO-Staaten im Nahen und Mittleren Osten widmen zu können.

Aber, wie Kamann zusammenfaßt, öffnete sich dann plötzlich ein Spalt des Dissens just in einer Frage, in der sich die AfD keinen leisten kann:

Uneins aber ist die Partei bei einer Migrationsfrage, die einige tausend Menschen betrifft: Soll Deutschland jene Ortskräfte aufnehmen, die in Afghanistan für die Bundeswehr und Hilfsorganisationen arbeiteten und nun um ihr Leben fürchten? Für deren Rettung durch Deutschland plädieren der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der Berliner Fraktionschef Georg Pazderski sowie AfD-Chef Jörg Meuthen.

Um Gaulands Positionierung in diesem Fall ist es schade, wohingegen man bei Meuthen annehmen durfte, daß derartiges passiert: Man hat längst das Gefühl, daß der Noch-Parteichef immer erstmal abwartet, was Chrupalla und Weidel denken und was die Basis mehrheitlich unterstützt, um dann das direkte Gegenteil als eigene Position zu formulieren. Meuthens Ägide ist zwar bald historisiert, aber kann sich schädlich bis zur Wahl auswirken.

Meuthen also auf Facebook:

Wir haben eine moralische Pflicht, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten nun auch jene Afghanen zu retten, die unmittelbar für uns gearbeitet haben und nun in äußerster Lebensgefahr sind. Diese Menschen dürfen wir nun nicht zurückweisen.

Uwe Junge sekundierte bei Twitter:

Wer jetzt nicht die Verantwortung für diejenigen verspürt, die uns tatsächlich geholfen haben, ist ein ehrloser und charakterloser Lump,

womit er moralpolitischen Druck aufbaut, den man ansonsten nur von Grünen und linken Interessengruppen aller Art kennt. Auch der Niedersachse Wundrak spricht hier – entgegen Weidels und Chrupallas Statements – explizit von einer »Pflicht« (!), den »Ortskräften« in Deutschland (!) neuen Raum zu geben – nicht etwa in den kulturell und religiös eng verwandten Nachbarländern Usbekistan oder Tadschikistan, wogegen wohl niemand etwas einzuwenden hätte, zumal bis zu ein Drittel der afghanischen Bevölkerung de facto ethnokulturelle Usbeken und Tadschiken sind.

Aber in Deutschland? Weshalb? Mit einem zeitlich befristeten Job für bundesrepublikanische Einrichtungen geht wohl kaum ein Rechtsanspruch auf Familienansiedlung in Deutschland einher, und zwar auch dann nicht, wenn die Sicherheitslage in Afghanistan eine – mit dem US-Abzug zu erwartende – Wendung nimmt.

Wundrak derweil im Welt-Wortlaut:

Ich persönlich halte es für unsere Pflicht, diese Menschen, die uns treu geholfen haben und übrigens auch sicherheitsüberprüft sind, samt der engeren Familie in Deutschland in Sicherheit zu bringen,

wobei er damit die Büchse der Pandora öffnen würde.

Wer legt fest, wer »uns« wirklich »geholfen« hat? Ist das jeder Afghane, der mal eine Anstellung seitens der Bundeswehr und ihrer Partner erhalten hat und sehr wohl um die realen Machtverhältnisse in seinem Heimatland gewußt haben dürfte, also eine für lokale Verhältnisse gut dotierte, aber zeitlich limitierte Wette auf seine nahe Zukunft annahm? Ist das jeder Afghane, der mal für eine internationale oder deutsche NGO an der Seite bundesrepublikanischer Kräfte arbeitete?

Ist Wundrak bewußt, daß dann jede beliebige in Afghanistan einst aktive Institution, die oftmals mit migrationsbefürwortenden Mitarbeitern bestückt ist, Bescheinigungen an Afghanen ausstellen könnte, die behauptet, daß man es hierbei mit einer »Ortskraft« zu tun hat, was, inklusive Familiennachzug (!), dann doch interessant werden dürfte?

Ist Wundrak bewußt, daß bis zu fünf Millionen Afghanen ihr Heimatland verlassen zu beabsichtigen, und daß dann Deutschland eines der Primärziele darstellen würde?

Man kann schlechterdings nicht Angela Merkel und Konsorten vorwerfen, Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten 2015 »eingeladen« zu haben, indem sie von lediglich einigen Tausend »Schutzbedürftigen« ausging und aus den anfänglichen paar Tausend dann – erwartungsgemäß – fast zwei Millionen wurden, wenn man selbst beginnt, ohne jede Not von einer »Pflicht« zu sprechen, »diese Menschen, die uns treu geholfen haben« – »samt der engeren Familie« – ausgerechnet »in Deutschland in Sicherheit zu bringen« und nicht etwa in den Nachbarländern, die man tatsächlich vollumfänglich unterstützen sollte.

Zuletzt die Frage: Wieso prescht der unterlegene Kandidat zur AfD-Spitzenkandidatur überhaupt öffentlichkeitswirksam vor, wenn doch die von der Basis gewählten Kandidaten klare, programmgetreue Standpunkte vorgegeben haben und man auch als Politneuling wissen dürfte, daß sich die Mainstreampresse auf derlei AfD-immanente Widersprüche stürzen würde?