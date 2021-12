Vie­le ken­nen die ent­spre­chen­de Aris­to­te­les-Stel­le, wonach „die Jugend“ schon damals als „ver­zo­gen und ver­dor­ben“ galt. Weil aus den Alten immer die Erfah­rung spricht und aus den Jun­gen das Unge­stü­me, das Halt­lo­se oder Halt­su­chen­de, bil­den päd­ago­gi­sche Debat­ten eine obli­ga­to­ri­sche Spei­che im Wel­ten­rad: einen Dau­er­bren­ner eben.

Gibt es eigent­lich einen ubi­qui­tä­ren und zeit­los gül­ti­gen Erzie­hungs­kniff? Eine Art über­zeit­li­ches Vade­me­cum, das garan­tiert, daß unse­re Kin­der wenigs­tens eini­ger­ma­ßen gera­ten? Ver­mut­lich wähn­te sich jede vor­an­ge­gan­ge­ne Zeit als irgend­wie neu und „beson­ders“ gegen­über der noch älteren.

Und doch steht (begrün­det) zu ver­mu­ten, daß sich eine Kind­heit anno 1700 nicht so sehr von einer Kind­heit anno 1800 unter­schied, wie es ein Auf­wach­sen im Jah­re 1980 mit einem Auf­wach­sen 2021 tut. Muß ich die Indi­zi­en auf­zäh­len? Wohl kaum. (Ich behaup­te sogar, daß ein 1990er Geburts­jahr völ­lig ande­re Vor­aus­set­zun­gen fand als ein 2000er.)

Vor län­ge­rer Zeit wur­den Kubit­schek und ich gebe­ten, ein frem­des Kind in „unse­ren Beritt“ auf­zu­neh­men. Wir soll­ten das Kind eines (noch heu­te) eini­ger­ma­ßen Pro­mi­nen­ten auf­neh­men, um es (gegen gutes Hono­rar) Mores zu leh­ren. Wir haben das natür­lich nicht gemacht, aber das Ansin­nen spricht Bände.

Ich selbst habe sie­ben Kin­der zur Welt gebracht und sie mit mei­nem Mann so weit­ge­hend wie mög­lich ohne staat­li­che Infil­tra­ti­on groß­ge­zo­gen. Ins­ge­samt ging ich 63 Mona­te mei­nes Lebens schwan­ger und habe knapp zehn Jah­re gestillt. All dies: ein freu­di­ges Opfer. Es war mei­ne Lebensaufgabe.

Viel­leicht hat­te der Aspi­rant, der sein Kind bei uns abla­den woll­te, das geahnt: Obwohl wir bei­de Beru­fen nach­ge­hen, die gro­ßen per­sön­li­chen Ein­satz und zeit­for­dern­des Enga­ge­ment mit sich brin­gen, gilt für uns bis heu­te: Fami­lie zuerst.

Wenn ein Kind Pro­ble­me hat, wird der Stift fal­len- und die Maus los­ge­las­sen. Weil wir unse­re eige­nen Chefs sind, ist das natür­lich eine pri­vi­le­gier­te Posi­ti­on. Wir haben unser Leben aber auch von Anfang an – und also ohne beque­me Absi­che­run­gen wie „Urlaubs­an­spruch“, „Kin­der­kran­ken­geld“ etc. – dar­auf aus­ge­rich­tet, so leben zu kön­nen: im Zwei­fel stets dem Eige­nen & Ein­ge­mach­ten die Prio­ri­tät einzuräumen.

Wir zäh­len zu denen, die den eige­nen rech­ten Hin­ter­grund vor den Kin­dern nicht im Büro weg­ge­sperrt haben. Das heißt nicht: Indok­tri­na­ti­on, Lek­tio­nen, geziel­te Anspra­chen etc., wie sich das Main­stream­jour­na­lis­ten und staat­lich ali­men­tier­te Kämp­fer gegen rechts das so vorstellen.

Ich habe zahl­rei­che „rech­te“ Bekann­te, die ihre Kin­der (aus Angst, aus Umsicht, aus Kal­kül) von jeg­li­chem poli­ti­schen Input frei­hal­ten. Sie ver­su­chen, im All­tags­ge­wirr stets aus einem neu­tra­len Stand­punkt zu argu­men­tie­ren und die frag­li­chen Gren­zen behut­sam statt dezisio­nis­tisch zu zie­hen. Stich­wor­te: Sozia­le-Medi­en-Kon­sum; Han­dy ab acht; Freund­schaft mit „zu Inte­grie­ren­den“ ;„Wir fin­den das nicht so gut, aber Du ent­schei­dest“ undsoweiter.

Ohne­hin ist es eine ewi­ge Debat­te, ob „Erzie­hung“ über­haupt fruch­te. Ich erin­ne­re mich noch, wie ein guter Bekann­ter (der Gemein­te strei­tet es heu­te aller­dings ab), selbst kin­der­reich, in einer Dis­kus­si­on behaup­te­te, Erzie­hung sei sowie­so über­schätzt. Her­kunft, ein paar Gren­zen, vor­le­ben, loben, stra­fen, dar­über hin­aus: macht­los. Ich hat­te vehe­ment dage­gen­ge­re­det. Es war ja mein Haupt­be­ruf, zu erzie­hen! Soll­te der auch im wei­te­ren Sin­ne „umsonst“ sein?

Nun: Unse­re Kin­der sind auf­ge­wach­sen mit all­täg­li­chen Polit-Dis­kus­sio­nen. Das war (und ist) schlicht unver­meid­lich. Bei den gemein­sa­men Mahl­zei­ten (erst vom Nach­wuchs erfuh­ren wir, daß gemein­sa­me Essen selbst bei jün­ge­ren Kin­dern heu­te unüb­lich sind) wird natür­lich auch der poli­ti­sche Tages­in­halt dis­ku­tiert: Habt ihr das Video gese­hen? – Der hat das behaup­tet, die hat gegen­ge­hal­ten. – Was soll man hier­von hal­ten und was davon? – Ist das nicht ein Auf­re­ger, oder dies?

Inso­fern waren unse­re Kin­der von klein auf nolens volens poli­ti­siert. Es wur­de schlicht mit­ge­hört. Gut: Den katho­li­schen Kate­chis­mus habe ich mit allen sie­ben wirk­lich durch­ge­paukt – weil er immer gel­ten sollte.

Was mühe- und auf­op­fe­rungs­vol­le Erzie­hung letzt­lich bringt, sehen wir als Eltern von nun vier voll­jäh­ri­gen Kin­dern heu­te. Auf eine ret­tungs­los schie­fe Bahn ist bis­her Gott­lob nie­mand gera­ten, aber es ist immer wie­der schwie­rig, teils sehr.

Ob es ein Trost ist, daß es in ande­ren Fami­li­en, die auch “bewußt” und unter Anstren­gun­gen abseits des Haupt­stroms erzo­gen haben, ähn­lich ist? Ich höre ver­mehrt Kla­gen und Sor­gen aus den bes­ten, herz­lichs­ten, wärms­ten, unge­schie­de­nen Fami­li­en: Kind hat Depres­si­on, Kind hat Eßstö­rung, Kind ent­wi­ckelt Inter­net­sucht, Kind nimmt Dro­gen, Kind ist auto­ag­gres­siv und­so­wei­ter. Mir scheint fast: “Kein Dach ohne ‑ach.”

Zu uns viel­leicht dies: Mit dem berüch­tig­ten Nach­na­men „Kubit­schek“ auf uni­ver­si­tä­rem Sek­tor zu lan­den, ist vor­stell­bar kein Zucker­schle­cken. Ganz im Gegenteil.

Man kann damit “gestellt” wer­den, Ich will das nicht bejam­mern. Aber mal aus­spre­chen soll­te ich es dür­fen. Daß (ganz „nor­ma­le“, „gute“) Kin­der unter der Last ihres (rech­ten) Eltern­na­mens schier zu zer­bre­chen dro­hen – das ist nun gera­de kein Stoff für die übli­chen gefüh­li­gen Repor­ta­gen auf Zeit.de et al. Das sind so unter­be­lich­te­te Nebenstrecken.

Sprich: Man lebt mit sei­nen Kin­dern ein rechts­in­tel­lek­tu­el­les Leben. Für jeman­den, der nun mal rechts ist, wäre das die ehr­li­che Opti­on. Man soll­te aber wis­sen, daß der Gegen­wind dann gigan­tisch ist, und zwar auch dann, wenn man (als Nach­wuchs) grund­sätz­lich von jeg­li­cher mis­sio­na­ri­schen Tätig­keit absieht. Das böse Eti­kett ist hinreichend.

Eine gewis­se Camou­fla­ge oder anders aus­ge­drückt: Zurück­hal­tung, Klug­heit, ist daher defi­ni­tiv – von der Effek­ti­vi­täts­sei­te bese­hen – loh­nens­wer­ter. Also: Ver­schweigt den Kin­dern ruhig dies & das. Laßt Sie auf­ge­hen im “Heu­te”. Es ist viel­leicht nicht das Schlech­tes­te, wenn sie zu funk­ti­ons­fä­hi­gen Mit­glie­dern einer irgend­wie grad noch funk­tio­nie­ren­den Gesell­schaft werden.

Oder: Sagt Euren Kin­dern die Wahr­heit. Aber sagt ihnen ruhig, daß das eine Art Selbst­aus­gren­zung ist und daß es so etwas wie Janus­köp­fig­keit gibt. Damit ist nicht die Fähig­keit zur Ambi­va­lenz, die “Ambi­gui­täts­to­le­ranz” gemeint – denn das soll­te doch ohne­hin klar sein, das leh­ren uns schon allein die Schö­nen Küns­te: daß das Gan­ze, was sich Leben nennt, sich nicht als unnu­an­cier­ter Schwarz­weiß­film abspielt, son­dern daß es Grau­stu­fen gibt, Abtö­nun­gen, ein Für und Wider wo nicht im Gene­rel­len, so doch häu­fig genug im ganz Kon­kre­ten. (Das haben Licht­mesz und Som­mer­feld in ihrem Grund­la­gen­buch Mit Lin­ken leben gül­tig beschrieben.)

Über­haupt: Caro­li­ne Som­mer­feld hat mit Ihrem Buch Wir erzie­hen auf jeden Fall eine star­ke Vor­la­ge gege­ben – ihre zehn Grund­sät­ze sind alle­samt zu beher­zi­gen, und mit der For­de­rung nach “Unver­dreht­heit” kommt sie dem, was ich unter Janus­köp­fig­keit fas­sen will, sehr nahe, denn sie warnt vor der Lüge.

Also: Die Janus­köp­fig­keit die ich mei­ne, ist etwas ande­res als tarie­ren­des, inner­li­ches Abwä­gen. Sie ist eine List. Sie ist die Fähig­keit, sich unter Umstän­den zu ver­stel­len. Gra­du­ell. Es ist eine Grat­wan­de­rung; glat­tes Eis. Das kann und wird zu einem „Dop­pel­denk“ füh­ren. Im Glücks­fall macht das nicht schi­zo­phren, son­dern erfolg­reich, wahr und gut. Haupt­sa­che, die Kin­der krie­gen die Sachen zunächst für sich selbst klar. Ins offe­ne Mes­ser zu lau­fen, wäre min­des­tens ungeschickt.

Die Lüge darf aber nie zur zwei­ten Haut wer­den, dann ist die Sache näm­lich ver­lo­ren. Dazu möge ihnen die Gabe der Unter­schei­dung hel­fen. Dar­um kann man als Christ beten. Mir scheint tat­säch­lich, „durch­kom­men“ ist zunächst alles. Spä­ter wer­den wir sehen. Sagen wir, opti­mis­tisch: bei den Urenkeln?