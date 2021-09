Wiener Widerstandswochenende

zeitschnur 14. September 2021 12:32

Die Monstrosität ist ja nicht einseitig ... der Widerstand hat auch etwas Monströses. Und alles zusammen erscheint mir eher wie ein Delirium in einem Spiegelkabinett: Mit verglasten Augen sieht man Dinge, die da sind, größer, manche kleiner als sie sind, manche sieht man nicht, obwohl sie da sind und andere sind reine Trugbilder.

Ehrlich gesagt ist auch in mir die Sehnsucht nach einem "Patagonien", dem "Königreich am Ende der Welt", dem ich vielleicht schon lange angehöre, ohne dass es mir konturiert genug erkenntlich war. Ein Reich der Ruhe. Mag sein, dass diese knorrigen Gesichter des "Widerstandes jenseits der Herdenimmunität" dieses Vielleicht auch in sich klagen hören. Das Ende der Welt ist ein verborgener Ort des Bewusstseins, ein Innenreich. Dieses Reich erahnten am meisten die Deutschen und die Juden.

Der Fieberwahn knechtet uns allesamt, so oder so. Was wird an dem Morgen sein, an dem wir aufwachen mit kühler Stirn und klaren Augen? Irgendwer wird diesen Morgen erleben, auch dann, wenn viele ihn nicht mehr erreichen werden: den einen Ernüchterung bis ins Mark, den andern Erfüllung und das "Jetzt ist es da!"