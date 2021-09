Netzfundstücke 101 – Wahlen, Gemeinschaft, Treffen

Allnichts 23. September 2021 18:10

Jede Folge von "Am Rande der Gesellschaft" ist absolut hörens- und empfehlenswert, die letzte fand ich jedoch besonders interessant, da eine Vielzahl von wichtigen Themen und Punkten im Grunde eher angerissen, aber trotzdem sehr ergiebig behandelt wurden. Daneben geht es auch nicht immer nur darum, was wie tiefschürfend oder auch nicht besprochen wird, es bewirkt schon viel, Menschen zuhören zu können. Früher gab es Namen, Texte, Bücher, es fehlte aber das Zwischenmenschliche, alles war fern. Daher will ich dazu anregen, auch die Folgen von "Am Rande der Gesellschaft" immer auf Video festzuhalten, das schafft Bindungsmöglichkeiten und zeigt, dass überraschenderweise auch in Schnellroda Menschen leben, keine Ungeheuer.

Wer in den nächsten Jahrzehnten politisch etwas melden will, der muss sich die Ökologie auf die Fahnen schreiben. Die Rechte verschläft dies grösstenteils, obwohl es auch und gerade für sie ein Grundlagenthema ist und sie diesbezüglich eigentlich überzeugender argumentieren könnte als alle Grünen und Linken, die am Ende doch nur das Weltweite anstreben, was nicht ökologisch wäre. Dafür darf man sich rechts aber auch nicht gegen alles wehren, was an Studien, Erkenntnissen und Maßnahmen im Raume steht. Es braucht vor allem eine eigene Erzählung.

Am Ende rufe ich noch dazu auf, solche Projekte wie "Die Kehre" zu unterstützen, also bestenfalls zu abonnieren, selbst in dem Fall, dass der Inhalt weniger interessiert. Die Kosten sind überschaubar, die Wirkung aber ist vielfach.