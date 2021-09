Faktenlage (3) – Stabilisierte Protestwahl

RMH 28. September 2021 10:43

Als theorielastiger Blog neigen wir dazu, zu schnell auf inhaltliche oder thematische Ursachen zu sehen. Mein Eindruck bei dieser Wahl war in punkto AfD ein anderer. Es lag weder an zu viel Meuthenschen Wirtschaftsliberalismus noch an zu wenig sozialen Patriotismus. Es lag an den unterschiedlichen personellen Aufstellungen und des komplett unterschiedlichen Engagements der Partei vor Ort. Ich folge bspw. B. Höcke auf Telegram. Da bekam man laufend Nachrichten, wo und an welchem Ort, ja z.T. Kaff in Thüringen er wieder auftreten wird. Die klassische Ochsentour.

Im Westen hingegen vielfach: Auftritte, Veranstaltungen selten (Behörden tun alles, um Öffentlichkeit zu verhindern). Gut, Plakate hat man ordentlich geklebt, aber wer lässt sich davon beeindrucken? Wenn es nach der Plakatfrequenz bei der Wahl ginge, hätte bspw. die MLPD in meiner Region 30% holen müssen (war dann unter 0,5%). AfD Kandidaten und Parteipersonal, welches sich in aller Regel aus Leuten zusammensetzt, die aus irgendwelchen Gründen keine soziale Fallhöhe mehr haben. Bräsige, graumelierte Pensionisten, Rentner und exzentrische Selbständige, die eine Marktnische zu haben scheinen, wo sie nicht von der cancel culture betroffen sind, aber allesamt ihren Hintern nicht in die Öffentlichkeit bewegen. Dazu ständig nur die Botschaften, wie schlecht doch alles ist. Tja, damit sprich man dann genau die Wähler an, die man selber ein Stück weit repräsentiert und davon gibt es eben kaum mehr als 10%.