Kritik der Woche (5): Stegemanns „Wutkultur“

Das Problem, das Thema: »Opfergruppen« fühlen sich beleidigt, ständig ist jemand entsetzt über die Langsamkeit demokratischer Prozesse, in den sozialen Netzwerken toben die Erregungsvirtuosen.

Je umfangreicher die Alimentierung linksidentitärer Politik wird, desto mehr Gruppen und Individuen kämpfen um die knappe Ressource Anerkennung. In der Spätmoderne ist die Politik der Kränkung beherrschend geworden. Bernd Stegemann zeigt in seinem Essay, was diese zur »Kultur« gewordene Wut anrichtet.

Bernd Stegemann: Wutkultur, Theater 2021. 100 S., 12 € -- hier bestellen. Und Ellen Kositzas Vlog zum Buch gleich hier ansehen!

-- --

Übrigens: Wie alle anderen Veröffentlichungen aus dem »kanal schnellroda« ist auch dieses Video von Ellen Kositza auf anderen Portalen und Plattformen anzusehen bzw. anzuhören.

Ob auf/bei Anchor, Apple Podcasts oder Spotify: Podcasts, Buchvorstellungen, Vorträge und Debattenbeiträge aus Schnellroda gibt es überall im Netz für den Arbeitsweg, den Feierabend, das Wochenende, die Bahn-Fahrt usf.

Überall dort, wo man als Nutzer aktiv ist, sollte man daher den gemeinsamen Kanal von Antaios, Sezession und Institut für Staatspolitik abonnieren.