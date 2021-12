Alles digital!

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Er gene­riert und ver­netzt Wel­ten – ein famo­ses Medi­um, geschal­tet zwi­schen uns und die Welt. Die­se Welt selbst ist, was sie ist; die Zah­len, ob Null, ob Eins, ob Tril­lio­nen, inter­es­sie­ren sie nicht, denn ihre man­nig­fal­ti­gen Ein­zel­hei­ten da drau­ßen tra­gen kei­ne Zif­fern; wir erst pro­ji­zie­ren „Zah­len und Figu­ren“ (Nova­lis) auf alles, um es für uns mit­tels aprio­ri­schem Den­kens zu ras­tern, zu ska­lie­ren und hand­hab­bar zu machen.

Die Mathe­ma­tik, die wir als Betriebs­sys­tem unse­res Ver­stan­des mit­brin­gen, paßt als Schlüs­sel in die Welt, die wir vor­fin­den. Wun­der­vol­le Kor­re­spon­denz. Wir nut­zen die­sen Auf­schluß, um zu erken­nen und um das Erkann­te zu verwerten.

Das ist unse­re Art, die Zah­len und die Geo­me­trie auf die Welt zu legen. Und der Com­pu­ter – als Über­rech­ner – ist ein effi­zi­en­ter Ver­wer­ter der Daten. Wir füt­tern ihn mit allem, was hin­ein­geht. Mit immer mehr, mit der gan­zen Welt. Viel­leicht ver­schwin­den wir bald selbst in den Spei­cher­me­di­en und im welt­wei­ten Rech­ner-Netz, gehen als Sub­jekt im von uns geschaf­fe­nen Objekt auf, so ähn­lich wie jener Maler in der chi­ne­si­schen Anek­do­te, der schließ­lich in sei­nem eige­nen Bild ver­schwand.

Digi­ta­le Welt klingt modern, ana­lo­ge Welt hin­ge­gen hoff­nungs­los anti­quiert. Wir wol­len es nicht mehr ana­log, son­dern nur noch digi­tal. Digi­ta­li­sie­rung, nicht mehr der Mensch, ist das Maß aller Din­ge. Sie wirkt sau­ber und keim­frei wie das Apple-Design; alles Ana­lo­ge erscheint dage­gen wild, urwüch­sig, beängstigend.

Mag aber nicht eine Gefahr dar­in bestehen, wenn wir uns vom Ana­lo­gen, vom Tat­säch­li­chen, vom sinn­lich Empi­ri­schen immer wei­ter ent­fer­nen, uns dem Natür­li­chen also ten­den­zi­ell ent­frem­den und statt­des­sen nur mehr in der ste­ri­len Welt des mathe­ma­tisch bezie­hungs­wei­se digi­tal Gene­rier­ten hei­misch zu füh­len begin­nen? Digi­ta­li­sie­rung distan­ziert; des­halb wur­de sie zum Leit­be­griff in der fort­dau­ern­den Corona-Hysterie.

Alles Rea­le ist bere­chen­bar; aber alles, was com­pu­ter­ba­siert berech­net wird, ist zunächst nicht real greif­bar vor­han­den, son­dern, nun ja, ein trü­ge­ri­sches Ding, eine vor­ge­spie­gel­te, vir­tu­el­le, künst­lich ent­wor­fe­ne Welt, in der wir evo­lu­ti­ons­ge­bil­de­ten Natur­we­sen nicht eigent­lich zu Hau­se sind.

Nein, hier soll gar nicht fort­schritts­pes­si­mis­tisch beschwo­ren wer­den, wie sehr wir alle getrof­fen wären, wür­den die maß­geb­li­chen Ser­ver und Kno­ten­punk­te des Web von irgend­ei­ner Kata­stro­phe zer­stört, die­sem mitt­ler­wei­le schlimms­ten GAU. Man den­ke statt­des­sen über Ein­fa­che­res nach:

Wenn jede Glei­chung, jede Ablei­tung, jedes geo­me­tri­sche Pro­blem, ach über­haupt alles, was uns einst zu den­ken gab, in wun­der­vol­ler Dienst­leis­tung per Maus­klick oder App gelöst wer­den kann, ver­ste­hen wir dann nicht immer weni­ger, was sich hin­ter dem mathe­ma­ti­schen Kon­strukt „in echt“ ver­birgt? Regie­ren wir die Algo­rith­men oder regie­ren die Algo­rith­men längst uns?

Es ver­birgt sich uns immer mehr. Eben­so wie sich die Gram­ma­tik, Grund­la­ge nicht nur unse­rer Spra­che, son­dern gleich­falls der Klar­heit unse­rer Gedan­ken, hin­ter einem Kor­rek­tur­pro­gramm ver­steckt, so unauf­find­bar, bis viel­leicht nie­mand mehr weiß, was Gram­ma­tik eigent­lich ist und soll. So, wie die Ablei­tung einer Glei­chung als Pro­blem, das sie ist, und in der Anschau­lich­keit, die sie mal hat­te, hin­ter einem flot­ten Pro­gramm verschwindet.

Wir kom­men von den Rech­nern, Smart­pho­nes, Tablets nicht mehr los, wir digi­ta­li­sie­ren alles; daher sind die­se Gerä­te von Hilfs­mit­teln zu Feti­schen gewor­den. Das Smart­pho­ne avan­cier­te längst zum Kör­per­teil. Wir ber­gen dar­in uns­re Welt und das gan­ze Leben. Das gan­ze? Echt?

Offen­bar müs­sen Kin­der, um Aben­teu­er zu bestehen, kaum mehr hin­aus­ge­hen; sie erle­ben schein­bar Far­bi­ge­res, Span­nen­de­res, Phan­tas­ti­sche­res über ihre Kon­so­len und Sys­te­me für PC- und Online-Spiele.

Um ein Kli­schee zu bedie­nen: Sie mögen zuneh­mend blaß, adi­pös und ver­renkt vor ihren Screens hocken, ganz so wie Pla­tons fixier­tes Publi­kum in der Höh­le, und sie dür­fen sich doch als fit­te Hel­den in ihrer Welt erle­ben, wenn sie über einen der star­ken Game-Com­man­der ver­fü­gen, mit dem sie aus ihrem Game-Stuhl her­aus den Gaming-Kos­mos regie­ren und ihren Score ins Astro­no­mi­sche steigern.

Abge­se­hen von der Gefahr digi­ta­ler Demenz, vor der Hirn­for­scher Man­fred Spit­zer warnt, geht es um eine viel grö­ße­re, näm­lich die einer Ver­wechs­lung bei­der Wel­ten, der digi­ta­len mit der realen.

Ein Auto, das ich in einem PC-Game schrot­te, funk­tio­niert auf dem nächs­ten Level wie­der wie neu; es wird vom Rech­ner gene­riert, und ist somit rege­ne­rier­bar. No Pro­blem! Jeder Söld­ner, der im Ego-Shoo­ter erle­digt wird, lebt als Zah­len­ko­lon­ne über ein Pro­gramm sogleich neu auf.

Stän­di­ge Reinkar­na­ti­on, bei­na­he nietz­schea­nisch die ewi­ge Wie­der­kehr des Glei­chen auf dem Bild­schirm. The show must go on, and the show goes on. Nie­mals mehr Sen­de­schluß! – Aber: Wird jemand, der per­ma­nent in sol­chen vir­tu­el­len Räu­men haust und dort geprägt wird, eben­so in der Welt ana­lo­ger Tat­sa­chen lebens­fä­hig sein?

Wird er nicht sein Maß, sei­ne Rela­tio­nen ver­lie­ren und damit den Respekt vor den Din­gen, der Schöp­fung und den Mitgeschöpfen?

Wir Älte­ren, die kei­ne digi­tal nati­ves sind, wer­kel­ten früh in Werk­stät­ten her­um. Schraub­stock statt Fest­plat­te, Schweiß­ge­rät statt Com­pu­ter-Maus, Uhren, die wir auf­zie­hen muß­ten, wie wir als Kin­der unser Blech­spiel­zeug auf­zo­gen. Wir schraub­ten erst an unse­ren Fahr­rä­dern, dann an Mopeds, dann an Motorrädern.

Wir gin­gen über­haupt mit einer ana­lo­gen Maschi­ne­rie um, die empi­risch, also sinn­lich-sen­su­ell erfahr­bar war, beglü­ckend und schmerz­lich, laut und kraft­voll, rau­chend und stin­kend, Respekt gebie­tend, weil man den Umgang mit Funk­ti­on und Ener­gie erst erfah­rend zu ler­nen hatte.

Vom Drei­rad bis zum rück­stoß­frei­en Geschütz woll­te die Tech­nik als eine Ver­län­ge­rung und Ver­stär­kung unse­rer Sin­ne und Mus­keln beherrscht wer­den. Von Fall zu Fall. Und oft genug bis zum Unfall. Irgend­wo stand immer ein Ver­bands­kas­ten. Und wur­de frü­her oder spä­ter gebraucht.

Wenn wir frei hat­ten von allem, dann barg uns die Natur: mit dem Fahr­rad an den See, baden, angeln, mit den Freun­den im Wald unter­wegs sein, im Win­ter auf Ski­ern stil­le Wege ent­lang – Urer­fah­run­gen mit der Wei­te, der Fri­sche, ja dem Welt­gan­zen, sei­ner schweig­sa­men Fas­zi­na­ti­on und der eige­nen Ver­ein­ze­lung wie dem Auf­ge­ho­ben­sein darin.

Aber das Kid am Game-Com­man­der kennt gar kei­ne irrever­si­blen Fäl­le und Unfäl­le mehr, jeden­falls nicht sol­che, die es am eige­nen Kör­per erfährt. Ver­lernt es so nicht die Bewäh­rung an der ech­ten Her­aus­for­de­rung, vor allem aber die Ver­ant­wor­tung, die wir im Rea­len bei­na­he über­all zu über­neh­men haben? Fühlt es je noch so etwas wie eine unio mys­ti­ca in der Stil­le. Die Algo­rith­men lau­fen durch. Gewis­ser­ma­ßen ist es nir­gend­wo mehr still.

Unheim­lich, wie gering der Unter­schied zwi­schen dem am Com­pu­ter spie­len­den Kind und dem GI an den Bedien­ele­men­ten einer Kil­ler-Droh­ne erscheint.

Alles Leben­di­ge, sogar die ana­lo­ge Tech­nik, ist ver­letz­lich. Die Men­schen und die Natur, ja nicht mal Maschi­nen las­sen sich über Reset- und Neu­start-Befeh­le in der Wei­se einer Wun­der­hei­lung kurieren.

Wir alle haben und brau­chen unser Maß, eines, das der Rech­ner mit sei­nen Giga- und Ter­ra-Bytes nicht kennt. Mag sein, wir soll­ten ihn öfter mal her­un­ter­fah­ren, um wie­der zu spü­ren, wie eng unse­re natur­be­ding­ten Radi­en so sind und was uns an sich zuge­mes­sen ist. Aber die Rechen­welt scheint sich bei­na­he schon selbst gegen das Abschal­ten zu weh­ren. Sie warnt uns per­ma­nent vor dem, was dann gesche­hen könn­ten – daß wir dann näm­lich selbst wie­der zu leben und zu ent­schei­den begin­nen müs­sen. Reanimiert.

In der Wirk­lich­keit, die uns her­vor­brach­te. Um Füh­lung auf­zu­neh­men. Füh­lung! Wobei noch nicht mal von ande­ren Irrun­gen und Wir­run­gen die Rede ist, der vir­tu­el­len Lie­be etwa auf den Dating-Platt­for­men, den sehn­süch­tig-ver­zwei­fel­ten Pro­ji­zie­run­gen beim Part­ner-Shop­ping und dem Jahr­markt der Selfie-Eitelkeiten.