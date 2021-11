Lukaschenkos „Migrationswaffe“

Migranten, von Staatschef Lukaschenko eingeflogen, sammeln sich dort in einem Feldlager. Durchbruchsversuche mit Baumstämmen, die als Rammböcke verwendet werden, häufen sich.

Polnische Beamte reagieren mit Pfeffersprays. Bilder von Migranten mit Schußwaffen kursieren im Netz. Dazu sehen wir minutenlage Aufnahmen von Migrantenkarawanen, die sich in Richtung der Grenze bewegen. Die Reaktion Polens erfolgt rasch und deutlich. 12.000, teilweise berittene, Soldaten bewachen ihr Land Tag und Nacht. Der Bau einer Grenzanlage mit bis zu 5 Meter Höhe wurde vor kurzem beschlossen. Dabei steht Polen den Migranten nur im Weg. Eigentlich, das machen sie in Sprechchören wie diesem klar, wollen sie nach „Germany“.

A section of the barbed wire fence has been removed. Polish servicemen formed a human shield to cover the hole and are trying to scare migrants off with a helicopter. The crowd is chanting “Germany!” pic.twitter.com/P99Yd9SRdO

